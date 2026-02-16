원태인, 대만언론 등판, "한국 또 부상" 라이벌이 웃는다 "가장 빠른 투수 이어 가장 안정적인 투수도 이탈"

최종수정 2026-02-16 07:32

[스포츠조선 정현석 기자]2026 WBC를 준비하는 류지현호의 잇단 부상 낙마 소식에 대만 야구계도 큰 관심을 보이고 있다. 한국의 전력 약화가 가시화되자, 대만 현지 언론이 이를 집중 조명하고 나섰다.

대만 ET투데이는 15일 "WBC 한국 대표팀에 또 부상 악재가 터졌다. 원태인이 팔꿈치 부상으로 낙마했다"고 긴급 보도했다.

매체는 특히 원태인의 기록에 주목했다. "원태인은 2024년 15승으로 다승왕을 차지했고, 지난해에도 12승을 거두며 2년 연속 두 자릿수 승리를 기록한 한국의 핵심 선발"이라며 "9이닝 당 볼넷이 1.46개에 불과할 정도로 한국 프로야구(KBO)에서 가장 안정적인 투수 중 한 명"이라고 평가했다. 이어 "대만전 선발 후보로 유력하게 거론되던 원태인의 이탈은 한국 마운드에 치명적인 타격"이라고 분석했다.


스포츠조선DB
매체는 한국 대표팀이 160km에 육박하는 가장 빠른 공을 던지는 '파이어볼러' 문동주를 어깨 부상으로 잃은 데 이어, 마운드에서 가장 안정적으로 던지는 원태인까지 잃게 된 점에 주목했다.

매체는 한국 언론의 대만전 우려를 집중 보도하며 이번 원태인 이탈로 인한 한국대표팀의 충격을 부각시켰다.


원태인 괌 캠프. 사진제공=삼성 라이온즈
KBO 전력강화위원회는 원태인의 대체 선수로 LG의 마무리 투수 유영찬을 발탁했다.

하지만 대만 언론은 "선발이 빠진 자리에 불펜이 들어왔다"며 새로 발탁할 만한 선발 자원이 마땅치 않은 한국대표팀의 고충을 에둘러 시사했다. 문동주 원태인의 낙마로 고영표, 곽빈 등 남은 선발 자원이 빈약해 짐에 따라 대만은 집중 분석 포커스를 좁힐 수 있게 됐다.

현재 한국 대표팀은 투수진 뿐 아니라 야수진에서도 김하성, 송성문, 최재훈 등 핵심 선수들이 줄줄이 전력에서 이탈한 상황.


17년 만의 WBC 본선 진출을 통해 국제대회에서의 명예회복을 노리는 한국 대표팀에 불어닥친 '부상 도미노'. 본선진출 최대 경쟁국인 대만에는 묘한 기대감이 피어오르고 있다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

