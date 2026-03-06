류현진 "우주야 S 던져" 따끔한 조언…'구속 1위' 찍고도, 볼볼볼 화근이었다

기사입력 2026-03-06 01:22


류현진 "우주야 S 던져" 따끔한 조언…'구속 1위' 찍고도, 볼볼볼 화…
5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 5회초 1사 1,2루 정우주가 체코 바브라에 추격의 3점홈런을 허용한 뒤 이닝을 마친 후 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/

류현진 "우주야 S 던져" 따끔한 조언…'구속 1위' 찍고도, 볼볼볼 화…
4일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국 대표팀의 공식훈련. 류현진과 투수조 선수들이 수비훈련을 하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.04/

[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] "공이 워낙 좋으니까. 스트라이크 많이 던졌으면 좋겠어요."

한국 야구대표팀 대들보 류현진은 5일 일본 도쿄 도쿄돔에서 열린 '2026년 WBC' C조 조별리그 체코와 경기를 앞두고 투수 막내 정우주에게 조언을 남겼다. 공은 충분히 좋으니 스트라이크를 던져 타자와 싸우라는 것.

류현진과 정우주는 같은 한화 이글스 소속이다. 류현진은 평소에도 정우주를 볼 때마다 "스트라이크 던져"라고 강조하곤 한다. 최고 150㎞ 후반대 직구가 무기인 파이어볼러에게 어쩌면 당연한 조언이다.

정우주는 한국이 6-0으로 앞선 5회초 3번째 투수로 구원 등판해 1이닝 2인타(1홈런) 1사구 2삼진 3실점을 기록했다.

류현진의 조언대로 스트라이크를 적극적으로 던지긴 했다. 정우주가 던진 23구 가운데 16구가 스트라이크였다. 삼진 2개를 잡으며 지난 시즌 9이닝당 삼진 13.75개로 팀 내 1위에 오른 저력을 보여줬다. 지난해 KBO MVP 코디 폰세(토론토 블루제이스)의 12.55개도 뛰어넘는 수치다.

선두타자 막스 프레이다를 사구로 내보낸 게 치명적이었다. 밀란 프로코프를 삼진으로 잡은 뒤 마르틴 체르빈카에게 안타를 맞아 1사 1, 2루 위기에 놓였다.

그런데 가장 중요할 때 볼을 남발했다. 3번타자 테린 바브라와 승부. 볼카운트 3B1S로 불리한 상황에서 스트라이크존 가운데로 몰리는 시속 92.6마일(약 149㎞) 직구를 통타 당했다. 류현진의 조언대로 카운트를 유리하게 끌고가지 못한 결과였다.

바브라는 체코 타선에서 가장 커리어가 좋은 선수긴 했다. 볼티모어 오리올스 마이너리그 트리플A 소속. 대부분 체코리그에서 뛰는 선수들로 구성됐는데, 바브라는 미국에서 프로 생활을 하는 선수라 실투를 쉽게 놓치지 않았다.


따끔한 한 방을 맞은 이후 정우주는 다시 스트라이크를 적극적으로 던지며 다음 2타자를 삼진과 유격수 땅볼로 처리하며 임무를 마쳤다.


류현진 "우주야 S 던져" 따끔한 조언…'구속 1위' 찍고도, 볼볼볼 화…
5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 5회초 1사 1,2루 정우주가 바브라에 3점홈런을 내주며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/

류현진 "우주야 S 던져" 따끔한 조언…'구속 1위' 찍고도, 볼볼볼 화…
5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 5회초 1사 1,2루 정우주가 바브라에 3점홈런을 내주며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
류지현 한국 감독은 체코전을 앞두고 소형준 뒤에 정우주를 붙이는 그림을 그렸다. 두 선수를 50구 이내로 던지게 해서 어쩌면 8강 진출 여부를 결정할 9일 호주전까지 한번 더 기용할 계산이었다.

소형준은 3이닝을 42구로 버텨 무실점으로 임무를 완수했지만, 정우주는 류 감독의 구상대로 끌고 갈 수 없었다.

류 감독은 "정우주가 등판하는 시점이 바로 붙일 수도 있고, 한 템포 쉬고 들어갈 수도 있었다. 준비한 부분이다. 4회에 노경은이 들어간 것은 4번타자부터 시작하는 시점이라 한 템포를 쉬고 5회 하위 타선부터 갔으면 좋겠다고 해서 계획한 상황에서 올라갔다. 정우주가 2이닝 정도는 끌어줬으면 했는데, 그 부분에서 계획이 흐트러진 것 말고는 오늘(5일) 전체적으로 투수들이 괜찮았다"고 했다.

한국은 2009년 대회 첫 경기 대만전 9대0 승리 이후 무려 17년 만에 대회 첫 경기를 승리로 장식했다. 앞서 1라운드에서 탈락한 2013, 2017, 2023년 경기는 각각 네덜란드, 이스라엘, 호주에 첫 경기를 패하면서 꼬이는 경향이 있었다. 최약체 체코라고는 하나 늘 첫 경기에 복병을 만나 무릎을 꿇었던 한국이었기에 방심할 수 없었는데, 11대4로 크게 이기면서 무거운 마음의 짐을 내려놨다.

정우주는 첫 경기 승리의 기쁨 속에 마냥 웃기만 할 수는 없었다. WBC라는 큰 대회에 처음 나서 따끔한 예방 주사를 맞았다. 다시 한번 류현진의 조언을 되새기며 호주전을 준비할 것으로 보인다.


류현진 "우주야 S 던져" 따끔한 조언…'구속 1위' 찍고도, 볼볼볼 화…
5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 5회초 1사 1,2루 정우주가 바브라에 3점홈런을 내주며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/

도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 최진실 母, '300억 유산' 전말 밝혔다 "건물 두채·1500만원 임대료, 환희·준희에게..내 지분 없다"(연예뒤통령)

2.

‘성매매 벌금형’ 지나, 캐나다 떠나 한국에 돌아왔나..해맑은 근황 포착

3.

'70억 CEO' 김소영, 9개월 만삭에도 딸 입학식 참석 "앉아있는 것도 숨 차"

4.

최정윤, 재혼 후 새남편·딸과 첫 해외여행..딸 지우 "아빠"라 부르며 '훈훈'

5.

[단독] '나폴리 맛피아' 권성준 셰프, 56억 아닌 33억 건물주였다.."그 건물 아닙니다"(인터뷰)

스포츠 많이본뉴스
1.

'대만 영패 대참사' 원정팬 4만명 침묵, 감독은 침통…"팬 여러분께 감사, 감독인 내 탓이다"

2.

"한국과 호주 박터지는 경쟁" 외신이 바라본 WBC C조…부동의 1위는 일본→대만도 무시 못해

3.

'와 대만 침묵' 고작 140㎞→KKKKKK, 어라 LG 亞쿼터 투수 아니라고?…쌍둥이 형이 일냈다[도쿄 현장]

4.

'대이변' 대만 충격 0대3 참패, MVP 부상 악재까지…호주, 2023년 8강 기적 이어 가나[도쿄 리뷰]

5.

日 폭발! '이럴 수가' 대한민국 이름도 없다→일본은 15위 등장, 세계 각국 기자 선정 월드컵 랭킹 공개..."日 아시아 유일"

스포츠 많이본뉴스
1.

'대만 영패 대참사' 원정팬 4만명 침묵, 감독은 침통…"팬 여러분께 감사, 감독인 내 탓이다"

2.

"한국과 호주 박터지는 경쟁" 외신이 바라본 WBC C조…부동의 1위는 일본→대만도 무시 못해

3.

'와 대만 침묵' 고작 140㎞→KKKKKK, 어라 LG 亞쿼터 투수 아니라고?…쌍둥이 형이 일냈다[도쿄 현장]

4.

'대이변' 대만 충격 0대3 참패, MVP 부상 악재까지…호주, 2023년 8강 기적 이어 가나[도쿄 리뷰]

5.

日 폭발! '이럴 수가' 대한민국 이름도 없다→일본은 15위 등장, 세계 각국 기자 선정 월드컵 랭킹 공개..."日 아시아 유일"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.