故 최진실 母, '300억 유산' 전말 밝혔다 "건물 두채·1500만원 임대료, 환희·준희에게..내 지분 없다"(연예뒤통령)

[스포츠조선 김소희 기자] 故 최진실 유산에 얽힌 논란의 전말이 공개됐다.
이어 "이 사실 이 문제는 몇 년 전부터 이어져 왔다. 최준희 씨는 2023년 7월 경 '외할머니가 내가 미성년자일 때 내 몫을 건들면서 (불화가) 시작됐다. 돈이 중요해서 아니다. 횡령을 하니까 신뢰가 무너진 거다'라고 발언했다. 이후 최진실 유산 문제가 다시금 세간의 화두로 떠올랐다"라고 밝혔다. 이와 함께 온라인상에서는 "최진실이 남긴 200억원대 재산이 사라졌다", "유산이 300억이다", "700억원이 넘는다"는 등 사실과 다른 이야기가 퍼졌다고 전했다.
이진호는 최진실의 어머니 정옥숙 여사를 직접 만나 인터뷰했다. 정 여사는 손녀 최준희의 결혼 소식을 유튜브로 알게 됐다고 밝히며, "결혼 소식을 듣고 딸 최진실이 생각나 많이 울었다. 손녀, 손자에 대한 이야기를 꺼내기가 무척 조심스럽다"라고 입장을 전했다.
결국 최진실이 남긴 유산은 부동산 두 채였다. 잠원동 집 한 채와 오피스텔 한 채가 아들 최환희, 딸 최준희에게 각각 50% 지분으로 상속됐다. 정옥숙 여사는 해당 부동산에 대한 지분을 갖지 못했고, 매각할 수도 없었다. 부동산은 현재 임대로 운영되고 있으며 월 임대 수익 약 1500만 원은 성인이 된 손자, 손녀에게 각각 돌아가고 있다. 특히 해당 부동산은 최진실 사망 이후 19년 동안 매각되지 않았다고 강조했다.
이진호는 "정 여사가 딸이 물려준 유산을 손자, 손녀에게 고스란히 물려주고 싶다고 설명했다"고 전했다.
뿐만 아니라, 정옥순 여사는 최진실이 떠난 이후 생활고에 시달리기도 했다고. 이진호는 "정 여사가 손자, 손녀 교육비가 상당히 많이 들었다고 한다. 이로 인해 이들 가족은 생활고에 시달리기도 했다. 그런 어려움 속에서도 딸이 남겨준 부동산 한 채도 매각하지 않았다"라고 강조했다.
또한 최환희와 최준희에게는 아버지 조성민의 유산인 토지도 남았다. 이진호는 "이 부동산 가치는 약 20억 원"이라고 설명했으나, 이미 매각됐으며 세금과 관리비용 등으로 정 여사에게 돌아오지 않았다고 전했다.
정 여사는 "매각한 이유는 해당 건물에서 나오는 월세는 조성민의 부모님에게 갔지만, 부동산 자체가 아이들 명의로 되어있어 토지세, 부동산세, 임대료 부과세 등 각종 세금들을 아이들이 내는 구조로 되어있기 때문"이라고 설명했다. 20억원 대의 매각 비용 또한 정 여사에게 돌아오지 않았다. 세금, 부동산 비용, 보증금 등 각종 비용들이 추가로 들면서 이와 관련한 상당한 비용이 발생했을 뿐만 아니라, 부동산 처분으로 인해 이사를 가게된 친조부모에게 억대의 돈을 마련해줬다고 주장했다. 이후 남은 10억 원이 최환희, 최준희에게 돌아갔다.
이진호는 "최진실 씨 사망 이후 통장 속 현금은 동결됐고, 위약금, 소송 비용, 생활비 등으로 사용됐다. 그럼에도 '최진실 씨가 남긴 200억원대 재산이 모두 사라졌다'는 루머가 유가족을 괴롭히고 있다"고 강조했다. 정옥숙 여사는 "내가 이대로 죽으면 이 이야기를 알아주는 사람이 누가 있겠냐. 적어도 사실이 아닌 부분은 바로 잡고 싶다"고 말했다.
최진실의 딸 최준희는 오는 5월 16일 서울 강남에 위치한 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 예비신랑은 최준희와 5년 동안 교제해 온 11세 연상의 회사원이다.