'한국 좀 치네' 외신도 감탄! '4홈런 폭발' 17년만 대기록…'좋은 출발' 기세 몰아 일본까지 잡는다

[스포츠조선 강우진 기자]대한민국이 호쾌한 홈런포를 앞세워 체코를 꺾었다. 외신도 한국의 대승에 반응했다. 이번 월드 베이스볼 클래식(WBC)에서 일본과 함께 8강에 진출할 유력한 후보로 분류된다.
MLB.com은 5일(한국시각) 'WBC에서의 아쉬운 성적이 과거일 뿐임을 증명하려는 한국 팀은 강력한 화력을 뽐내며 체코를 11대4로 꺾었다'고 보도했다. 한국은 이날 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 첫 경기에서 체코에게 대승을 거뒀다. 한국계 용병 셰이 휘트컴의 홈런 두 방과 1루수 문보경이 5타점을 올리며 맹활약했다. 한국은 해당 경기에서 홈런 총 4개를 기록하며 좋은 출발을 알렸다. 한국 팀이 WBC에서 한 경기 4홈런을 기록한 것은 이번이 처음이다. 한국은 2009년 이후 한 번도 WBC에서 3개 이상의 홈런을 친 적이 없었다. 2009년은 한국이 WBC 결승에 올랐던 해다. 이후 한국의 WBC 성적은 실망스러운 결과로 이어졌다. 2013년, 2017년, 2023년 모두 1라운드에서 탈락했다.
한국이 이번 대회에서 좋은 출발을 알리며 한국 팬들은 희망을 갖게 됐다. 문보경과 휘트컴이 거포로서의 역량을 보여줬다.
문보경은 1회 무사 만루 상황에서 가운데로 몰린 슬라이더를 받아쳐 우중간 담장을 넘기는 만루 홈런을 터뜨렸다. 사실상 이 한 방으로 체코는 무너졌다. 휘트컴은 3회 좌중간 솔로 홈런을 쏘아 올리며 한국의 리드를 벌렸다.
0-6으로 뒤진 체코는 5회가 돼서야 점수를 올렸다. 테린 바브라가 우측 담장을 넘기는 3점 홈런을 터뜨리며 3-6까지 따라왔다. 하지만 한국은 곧바로 응수했다. 휘트컴이 5회 말 곧바로 투런 홈런을 날리며 점수 차를 다시 벌렸다. 이어 8회에는 외야수 저메이 존스가 솔로 홈런을 터뜨리며 한국의 네 번째 홈런을 완성했다.
첫 경기에서 11점을 쓸어담은 한국은 오는 7일 도쿄돔에서 일본과 맞붙는다. 우승 유력 후보로 꼽히는 일본과의 맞대결인 만큼 한국팀의 수준을 확인할 수 있는 좋은 기회다. 일본을 잡아낼 수만 있다면 C조 선두로 2라운드에 진출하는 시나리오까지 기대할 수 있다. 타선의 화력만큼은 세계적인 인정을 받고 있는 한국팀이다. 우리 투수진이 일본의 막강한 타선을 제대로 공략할 수 있을지가 승리의 핵심이다.