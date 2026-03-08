[속보] '라인업 대폭 변화' 투혼 문보경 DH→김도영·위트컴 연쇄 이동

기사입력 2026-03-08 10:04


7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 7회말 1루수 문보경이 마키의 타구를 잡으려다 펜스와 충돌하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 7회말 1루수 문보경이 마키의 타구를 잡으려다 펜스와 충돌한 뒤 상태를 점검하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/

[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] 한국 야구대표팀이 반드시 승리해야 하는 대만전 선발 라인업에 변화를 줬다.

한국은 8일 도쿄 도쿄돔에서 열리는 '2026년 WBC' C조 조별리그 대만과 경기를 치른다.

한국은 지난 5일 체코와 대회 첫 경기에서 11대4로 승리했지만, 7일 일본전에서 6대8로 석패해 1승1패를 기록하고 있다.

현재 C조는 일본과 호주가 나란히 2승을 거둬 공동 1위에 올라 있다. 한국은 조 3위, 대만은 1승2패로 4위에 내려앉아 있다. 3패를 떠안은 체코는 탈락 확정이다.

한국은 김도영(3루수)-저마이 존스(좌익수)-이정후(중견수)-안현민(우익수)-문보경(지명타자)-셰이 위트컴(1루수)-김주원(유격수)-박동원(포수)-김혜성(2루수)으로 이어지는 선발 라인업을 가동한다. 1~6번까지 타순은 체코전과 동일하고, 문보경이 지명타자를 맡고 김도영이 3루 수비에 투입됐다. 위트컴은 3루에서 1루로 포지션을 옮겼다.

류지현 한국 감독은 라인업 변화와 관련해 "어제 경기에서 보셨겠지만, 문보경이 펜스에 부딪히면서 조금 자극이 허리에 있었다. 수비까지는 부담을 안 주는 게 좋겠다는 판단이다. 그래서 1번부터 6번까지는 체코전과 타순 같다. 7번 김주원-8번 박동원-9번 김혜성이다. 포지션은 3루 김도영, 위트컴이 1루, 문보경이 지명타자"라고 설명했다.

문보경이 7일 일본전 파울 지역 수비 과정에서 펜스에 세게 부딪힌 게 라인업 변화에 영향을 줬다. 타격은 가능한 상태지만, 수비 부담을 덜어 주기로 한 것.

문보경은 일본전을 마치고 "동점 상황이었고, 선두타자가 출루하면 위험한 것을 모든 사람이 다 알고 있다. 아웃카운트 하나를 잡느냐 못 잡느냐에 따라 투수 마음도 편해질 수 있고, 야수들도 더 편해질 수 있다는 생각에 어떻게든 잡으려는 생각뿐이었다. 몸은 괜찮다"고 이야기했다.


7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 1회초 김도영이 안타를 치고 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/

5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 3회말 위트컴이 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/

문보경이 지명타자로 나서면서 김도영이 3루수를 맡고, 위트컴이 1루수로 나선다.

탈락 위기의 대만은 구린루이양을 선발로 내세운다. 2000년생 투수로 최고 157㎞에 달하는 강속구를 뿌리는 구위형 우완 선발 투수다. 2018년 대만프로야구(CPBL) 퉁이 라이온즈의 1라운드 지명을 받아 프로에 데뷔했고, 2024년 정규 시즌 MVP를 수상하는 등 대만 최고 투수 자리에 올랐다.

그리고 2025시즌을 앞두고 일본프로야구(NPB) 니혼햄과 계약하면서 해외 진출에 성공했다. 현재 니혼햄의 핵심 선발 중 한 축을 맡고있는 구린루이양은 정규 시즌 7경기에서 2승2패 평균자책점 3.62의 성적을 기록했다. 내복사근 부상으로 인해 7경기 등판에 그치면서 아쉽게 NPB 첫 시즌을 마무리했다.

한국 야구 대표팀에게도 구린루이양은 상당히 익숙한 인물이다. 2022 항저우 아시안게임에서 대만 대표팀 일원으로 참가했고, 아시아프로야구챔피언십(APBC)에서도 활약하는 등 국제 대회에서 꾸준히 좋은 모습을 보여준 '에이스급' 투수다.


8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 경기 전 류지현 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/

도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

