"위대한 한국인, 손흥민 왜 팔았어!" 英 BBC 분노 폭발…토트넘 '강등권' 추락 이유 "SON→케인 다 떠났다" 지적

기사입력 2026-03-08 06:47


사진=토트넘 SNS 캡처

스포츠조선DB

[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 떠난 빈자리는 컸다. 토트넘(잉글랜드)이 강등 위기에 몰렸다.

영국 언론 BBC는 6일(이하 한국시각) '토트넘 위기의 책임은 누구에게 있는가'라고 보도했다.

토트넘은 최악의 상황과 마주했다. 토트넘은 6일 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 크리스털 팰리스와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈 경기에서 1대3으로 역전패했다. 토트넘은 7승8무14패(승점 29)를 기록, 20개 팀 중 16위에 머물렀다. '강등권' 18위 웨스트햄(승점 28)와의 격차는 단 1점이다.

토트넘은 지난 시즌 '캡틴' 손흥민을 앞세워 유로파리그(UEL) 정상에 올랐다. 무려 17년 만에 공식 대회 우승컵을 거머쥐었다. 다만, EPL 무대에선 고전했다. 리그 17위에 머물렀다. 하지만 당시엔 18위와 격차는 13점으로 여유가 있었다. 토트넘은 불과 10개월 만에 '유로파리그 챔피언'에서 강등권 팀으로 추락했다. 토트넘은 올 시즌 토마스 프랑크 감독 체제로 새 돛을 올렸지만, 지난달 경질됐다. 이후 유벤투스(이탈리아)를 이끌었던 이고르 투도르 감독이 임시 사령탑으로 지휘하고 있다. 그러나 팀 성적은 물론, 분위기도 여전히 엉망진창이다.


사진=AFP 연합뉴스

사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스
BBC는 '프랑크 감독의 단점은 8개월의 불운한 통치 기간 동안 드러났다. 토트넘은 올 시즌 내내 핵심 선수 두 명을 빼앗겼다. 데얀 쿨루셉스키와 제임스 매디슨은 아직 나서지 못하고 있다. 쿨루셉스키는 지난 시즌 무릎 부상으로 수술했다. 매디슨은 비시즌 친선 경기에서 부상했다. 토트넘의 중앙 공격수 도미닉 솔란케도 발목 부상으로 몇 달 동안 경기에 나서지 못했다'고 전했다.

더 큰 문제는 따로 있었다. 이 매체는 '에이스' 손흥민과 '주포' 해리 케인(바이에른 뮌헨)의 이탈을 꼽았다. BBC는 '손흥민은 토트넘 소속으로 454경기에서 173골을 넣은 뒤 LA FC에 합류했다. 위대한 한국인의 짝꿍 케인도 트로피가 필요하다고 판단했다. 케인은 435경기에서 280골을 넣었다. 토트넘의 최다 득점자다. 하지만 2023년 여름 8640만 파운드에 떠났다'고 했다.

폴 로빈슨은 "토트넘은 지난 시즌 상위 3명의 득점자가 없다는 점을 지적할 가치가 있다. 이제는 케인, 손흥민, 브레넌 존슨 모두 떠났다. 부상과 컨디션으로 일부 선수는 영향을 미치지 못했다. 토트넘은 이러한 계약 불이행에 더욱 후회하고 있다"고 평가했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.