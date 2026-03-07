이현이, "子 스트레스"..'학비 1천만원' 명문초 입학전 심리상담

기사입력 2026-03-07 21:54


[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 이현이가 둘째 아들의 초등학교 입학식을 준비하며 설렘과 긴장을 드러냈다.

7일 이현이의 유튜브 채널에는 '초등학교 입학식 전날 밤, 현이 멘탈이 털린 이유는?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 이현이의 둘째 아들 영서의 초등학교 입학 과정이 담겼다. 예비소집 참석부터 학용품 준비, 입학식 현장까지 워킹맘으로서 분주한 일상이 담겼다.

이현이는 "오늘 영서 초등학교 예비소집일"이라며 학교로 향했다. 그는 "첫째 윤서 때는 코로나 시기라 예비소집도 없었고 입학식도 줌으로 진행했다. 학교에 갈 일이 거의 없었다"며 "그래서 이번에는 마치 처음 겪는 것처럼 설렌다"고 말했다.

학교에 도착한 뒤에는 교실에 앉아 있는 또래 아이들을 보며 남다른 감회를 드러냈다. 그는 "아이들이 교실에 앉아 있는 모습을 보니까 너무 귀엽더라. 학교에 앉아 있으니 교실이랑 학교가 너무 크게 느껴졌다"고 전했다.

입학을 앞두고 준비물 챙기기에 나선 모습도 공개됐다. 이현이는 "1학년 준비물이 굉장히 많다"며 "2월 안에 다 준비해야 해서 로켓배송으로 급하게 주문했다"고 밝혔다. 이어 줄넘기와 가위, 연필 등 학용품을 하나씩 소개하며 "연필 다섯 자루를 깎아놨는데 알고 보니 2HB였다. 2B 연필을 써야 한다"고 허탈해했다.

또 이름 스티커를 이용해 학용품마다 이름을 붙이는 모습도 공개했다. 그는 "요즘은 연필용 이름 스티커가 따로 나오더라. 밀착도 잘 되고 반사도 없어서 이름이 잘 보인다"며 꼼꼼하게 준비물을 챙겼다.


특히 이현이는 "영서가 학교에 잘 적응했으면 좋겠다"며 걱정을 내비치기도 했다. 그는 "최근 심리 상담에서 무질서한 공간에 가면 스트레스를 받는다고 하더라. 그런데 입학하는 학교가 엄한 편이다. 규칙이 있는 환경이 될 것 같아서 학교가 영서에게 잘 맞을 것 같다고 했다"고 말했다.


이어 방과 후 수업 신청에 대해서도 언급했다. 그는 "인기 수업은 오픈하자마자 마감된다. 특히 축구가 그렇다"며 "영서는 입학 전부터 방과 후 축구를 꼭 하고 싶다고 하더라"고 전했다.

다음날 이현이와 남편은 아들의 입학식에 참석했다. 같은날 저녁 이현이는 "입학식이 생각보다 너무 재미있었다"며 "이제 내일부터 본격적인 등교가 시작된다"고 밝혔다. 이어 "아이들 입학시킨 어머님들, 새학기 시작한 어머님들 모두 파이팅"이라며 응원의 메시지를 전했다.

한편 둘째 아들이 입학한 중앙대학교사범대학부속초등학교는 명문 사립초등학교로, 연간 학비는 약 1천만 원대로 알려져 있다.

첫째 아들 역시 같은 학교에 재학 중인 것으로 전해졌다. 앞서 이현이는 자신의 유튜브 채널을 통해 해당 학교에 대해 "공부를 많이 시키는 학교다. 2학년 때부터 수학 심화 문제를 준다. 그 수준이 초등 상위권 수학 학원 정도"라고 밝힌 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

