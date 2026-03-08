한국 더그아웃 향한 오타니의 짧고 조용했던 목례, '패자에 대한 배려'가 빛난 한 장면[도쿄 현장]

기사입력 2026-03-08 00:34


7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 한국이 일본에 6대8로 패했다. 승리한 일본의 오타니가 한국 더그아웃을 향해 인사하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/

[도쿄(일본)=스포츠조선 허상욱 기자] 패자에 대한 배려까지 완벽하네.

팀의 8대6 승리를 이끈 오타니가 경기 후 한국 더그아웃을 향해 조용히 고개를 숙였다.

일본 야구대표팀은 7일 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과의 경기에서 8대6으로 승리했다. 이날 오타니는 1번 지명타자로 선발 출장해 4타석 2타수 2안타(1홈런) 2볼넷을 기록하며 팀 승리의 중심에 섰다. 첫 타석을 볼넷으로 출루한 오타니는 팀이 2대3으로 뒤진 3회 동점 솔로홈런을 터뜨리며 분위기를 되돌렸다.

팽팽한 5대5 균형을 깬 건 7회말이었다. 2사 만루에서 스즈키의 밀어내기 볼넷으로 역전에 성공한 일본은 요시다의 2타점 적시타로 쐐기를 박았고 결국 8대6으로 경기를 마무리지었다.

접전 끝 2점차 승리로 경기가 끝난 뒤 오타니는 그라운드로 나와 들어오는 동료들을 직접 맞이했다. 이어 관중석을 가득 메운 팬들에게 모자를 벗어 정중히 인사를 전했다.

그리고 그의 시선이 3루 쪽 한국 더그아웃에 잠시 머물렀다. 오타니는 짧고 조용한 목례 하나를 건넸다. 승자의 여유이기도 했지만 무엇보다 패자를 향한 배려였다. 뜨거웠던 한일전의 마지막 장면은 가장 오타니다운 방식으로 완성됐다.


동료들과 기쁨을 나눈 오타니의 시선이 3루 한국 더그아웃 쪽으로

짧은 목례로 조용한 인사를 전하는 오타니

패배한 상대까지 배려하는 오타니의 깊은 속내가 엿보였던 장면


