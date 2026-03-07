만루홈런 → 2G 연속 홈런! 오타니에게 고영표 커브 승부 안통했다
|7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 3회말 오타니가 동점 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/
[스포츠조선 나유리 기자]너무나 아쉽다. 잘 던지던 고영표가 연속포를 허용하면서 무너지고 말았다.
고영표는 7일 일본 도쿄돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별예선 일본과의 경기에 선발 투수로 등판했다.
한국이 1회초 3점을 내면서 리드 상황에서 마운드에 오른 고영표는 1회말 스즈키 세이야에게 투런 홈런을 허용했다. 하지만 이후 3회 1사까지 추가 실점 없이 침착하게 승부를 이어갔다.
|7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 3회말 오타니가 동점 솔로홈런을 치고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/
하지만 '슈퍼 스타' 오타니의 레이더망에 걸리고 말았다. 3회말 1사 주자 없는 상황에서 오타니를 두번째로 상대했다. 고영표는 초구, 2구 모두 커브를 던졌다. 1B1S에서 3구째 다시 커브를 선택했는데, 이 공이 몸쪽 높은 코스로 떨어졌다.
|7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 3회말 오타니가 동점 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/
오타니는 기다렸다는듯이 고영표의 높은 커브를 쪼개듯이 받아쳤고, 이 타구가 도쿄돔 우측 담장을 훌쩍 넘어가는 동점 솔로 홈런이 됐다. 스코어는 3-3 동점.
오타니는 하루전 대만을 상대로도 첫 타석 만루 홈런을 시작으로 3타수 5타점 맹타를 터뜨렸다. 그리고 한국전에서도 홈런을 치면서 2경기 연속 대포를 이어갔다.
오타니의 홈런이 터진 직후 이번에는 스즈키가 연타석 대포를 터뜨리며 일본이 3-4로 역전했다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com
