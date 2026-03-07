정준하, '김치전 사건' 명현지 셰프 만났다..16년 앙금 풀고 '하이파이브'(하와수)

기사입력 2026-03-07 19:44


정준하, '김치전 사건' 명현지 셰프 만났다..16년 앙금 풀고 '하이파…

[스포츠조선 김소희 기자] '무한도전' 레전드 정준하와 명현지 셰프가 재회했다.

7일 유튜브 채널 '하와수'에는 "자라나는 새싹들 앞에 나타난 험한 것…명수 & 준하의 일일 방송국 투어"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 공개된 영상 말미에는 다음 화 예고편이 담겨 시선을 끌었다.

다음 주 게스트는 16년 전 '김치전 사건'의 주인공인 명현지 셰프. 정준하는 "김치전의 명현지 셰프다"라고 소개한 뒤 명 셰프와 하이파이브를 나누며 반갑게 인사를 건넸다.

이에 박명수는 최근 유행했던 '두바이 쫀득 쿠키'를 언급하며 "이제 '두쫀쿠(두바이쫀득쿠키)'가 유행하다가 식었다"고 말했고, 정준하는 "(제작진이) '두쫀전'을 하라고 한다. 이게 제정신이냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

결국 세 사람은 '두쫀전' 만들기에 도전했다. 그러나 요리가 진행될수록 주방에는 고성과 탄식이 이어졌고, 완성된 음식 역시 처참한 비주얼을 자랑해 폭소를 안겼다. 이를 본 박명수는 "이건 두쫀피순대다"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.


정준하, '김치전 사건' 명현지 셰프 만났다..16년 앙금 풀고 '하이파…
한편, '김치전 사건'은 지난 2009년 11월 방송된 '무한도전' 한식 요리 대결에서 발생했다. 당시 정준하는 명현지 셰프의 조언을 무시하고 제멋대로 김치전을 만들었고, 명 셰프는 완성된 김치전을 버리면서 두 사람 사이의 갈등이 커졌다. 이후 정준하는 시청자들의 거센 비판을 받았다.

