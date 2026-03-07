"아깝다! 사격 실수" '스마일 철녀' 김윤지, 동메달과 8초차 아쉬운 4위... 레전드 옥사나 마스터스 金! 20번째 패럴림픽 메달 위업[밀라노-코르티나 현장]

기사입력 2026-03-07 18:46


"아깝다! 사격 실수" '스마일 철녀' 김윤지, 동메달과 8초차 아쉬운 …

[테세로(이탈리아)=스포츠조선 전영지 기자]'스무 살 스마일 철녀' 김윤지(BDH파라스·한체대)가 첫 패럴림픽 데뷔 무대에서 아쉽게 메달을 놓쳤다.

김윤지는 7일 오후 6시(한국시각) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 펼쳐진 파라바이애슬론 여자 스프린트 좌식 7.5㎞ 결선에서 22분 41초의 기록으로 전체 14명의 선수 중 4위에 올랐다.

김윤지는 사상 최초로 동하계 전국장애인체전 신인상, MVP를 모두 휩쓴 자타공인 한국 장애인체육의 미래이자 희망이다. 수영선수로 활약해온 김윤지는 중3 때 소속팀 서울시장애인체육회 감독의 권유로 노르딕스키를 시작했고 이후 소속팀 BDH파라스의 전폭적 지원에 힘입어 불과 3년 만에 월드클래스로 폭풍성장했다. 지난해 3월 2025 FIS 노르딕스키 세계선수권 파라크로스컨트리 여자 좌식 스프린트에서 첫 금메달을 따낸 후 올 시즌 금메달 2개를 포함, 총 6개의 메달(은3, 동1)을 휩쓸었다. 특히 지난 1월 독일 핀스터라우 FIS 파라 크로스컨트리 월드컵 여자 좌식 10㎞ 매스스타트 프리, '미국 37세 리빙 레전드' 옥사나 마스터스(미국)와의 맞대결에서 무려 33초를 앞서며 우승했다. 지난 1월 사격과 스키 주행 능력을 겸비해야 하는 바이애슬론 월드컵에서도 금메달(여자 스프린트 좌식 추적)과 동메달(7.5㎞)을 목에 걸었다.

이번 대회 옥사나 마스터스(스포츠등급 LW12)와의 '신구 투톱' 대결은 뜨거운 관심이었다. 우크라이나 체르노빌 원전 사고로 인한 선천적 기형 후 미국에 입양된 마스터스는 여름엔 사이클, 조정, 겨울엔 크로스컨트리, 바이애슬론을 해온 '레전드 철녀'다. 2012년 런던 대회 이후 7번의 동하계 패럴림픽에서 무려 19개(금9, 은7, 동3) 메달, 2014년 소치 이후 4번의 동계패럴림픽에서 14개의 메달(금5 은7 동2)을 휩쓴 그녀는 통산 8번째 패럴림픽인 이번 대회, 20번째 메달 역사에 도전중인 레전드 중의 레전드. 김윤지는 이 레전드와 맞대결에서 올시즌 금메달을 획득할 정도로 강력한 경쟁력을 갖췄다.

이날 마스터스는 11번째, 김윤지는 13번째로 출발해 첫 1.5㎞ 주행에서 1-2위를 유지했다. 그러나 첫 사격에서 옥사나는 5발을 모두 명중, 김윤지는 5발 중 4발을 놓쳤다. 1발을 놓칠 때마다 100m의 벌타 주행이 주어지는 상황. 한때 14위까지 떨어졌지만 김윤지는 포기하지 않았다. 이를 악물고 달렸다. 4㎞ 주행에서 10위까지 순위를 끌어올린 후 두 번째 사격 구간에서 선전하며 4위까지 올라갔다. 마지막 6.5㎞ 구간 혼신의 역주를 펼치며 4위를 유지했으나 첫 번째 사격 오발이 두고두고 아쉬웠다. 4위로 첫 패럴림픽 레이스를 마무리했다.

옥사나 마스터스가 21분21초3으로 금메달을 목에 걸며 4번째 패럴림픽에서 20번째 메달을 채웠다. 미국의 켄달 그레치가 21분37초3으로 은메달, 안야 비커(독일)이 22분32초4로 동메달을 가져갔다. 안야 비커에 불과 8초6 차고 포디움을 놓쳤다.

'스마일 철녀' 김윤지의 도전은 계속된다. 바이애슬론, 크로스컨트리 총 6개 종목에서 여성 선수 사상 첫 메달 도전을 이어간다. 8일 벌어지는 개인 12.5㎞에서 다시 폭풍 질주를 시작한다.
테세로(이탈리아)=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com


[파라 바이애슬론 개요]

파라 바이애슬론은 '입식(Standing)', '좌식(Sitting)', 시각장애(Vision Impaired)' 3부문으로 시각장애 부문은 가이드가 선수와 함께 경기에 나선다. 각 부분은 다시 세부 스포츠 등급(Sport classes)*로 구분된다. 선수의 장애가 경기 수행 능력에 미치는 영향을 구분하기 위한 것이다. 입식의 경우 사격 구간에서 코치가 선수의 총기 조준 자세 설정을 돕는 것이 허용된다. 시각장애 부문의 경우 선수들은 음향 표적(Acoustic targets)의 도움을 받는다. 사격 전 표적에 얼마나 가까워졌는지를 소리로 알려주는 장치다.

파라바이애슬론은 단순히 최종 도착 시간으로 순위를 결정하는 것이 아니라, 각 스포츠 등급 내에서 특정 공식을 적용해 산출된 '결과 시간(Factored time)'을 바탕으로 최종 순위를 매긴다.



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

75세 최백호, 슬픈 소식 전해졌다..“18년간 진행해온 ‘ 낭만시대’ 떠나”

2.

‘또 음주운전’ 이재룡, 술 방송 파묘..“사람이 저렇게 술을 마실 수 있나”

3.

안성재, 가족 몰래 이라크 파병 간 이유 "못할 짓 했지만 어쩔 수 없어"

4.

'7월 출산' 안영미, 임신 동기 나비와 '볼록 D라인' 자랑.."착상 기운 그득"

5.

하정우, ♥차정원과 열애 인정한 이유 "관계 밝히지 않으면 계속 추측..쑥스러울 뿐"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이제 한국전 사생결단!' 호주-일본에 뺨 맞은 대만, 체코전 콜드승으로 화풀이

2.

콜드패는 면했는데…17B '볼질'에 무너진 'WBC 최약체' 삼바군단, 역시 드림팀은 버거웠나

3.

0대13 콜드패 이튿날, 손가락 골절 캡틴 배트 잡고 '쾅쾅쾅'…"오늘은 다르다" 대만 14대0 '콜드승' 화답

4.

[K리그2 리뷰]''결자해지' 김지현 PK 실축→결승골' 파주 점령한 수원 삼성, 꾸역꾸역 개막 2연승 선두 질주

5.

'5번 위트컴-9번 김혜성' 숙명의 한일전, 최정예 라인업 전격 수정! "기쿠치 데이터 훑었다" [도쿄 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이제 한국전 사생결단!' 호주-일본에 뺨 맞은 대만, 체코전 콜드승으로 화풀이

2.

콜드패는 면했는데…17B '볼질'에 무너진 'WBC 최약체' 삼바군단, 역시 드림팀은 버거웠나

3.

0대13 콜드패 이튿날, 손가락 골절 캡틴 배트 잡고 '쾅쾅쾅'…"오늘은 다르다" 대만 14대0 '콜드승' 화답

4.

[K리그2 리뷰]''결자해지' 김지현 PK 실축→결승골' 파주 점령한 수원 삼성, 꾸역꾸역 개막 2연승 선두 질주

5.

'5번 위트컴-9번 김혜성' 숙명의 한일전, 최정예 라인업 전격 수정! "기쿠치 데이터 훑었다" [도쿄 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.