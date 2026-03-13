"마이애미 마이너였습니다만..." 일본 대만전 쾌투 해외파의 유쾌한 겸손,"던질 기회 있었으면..."[무로이칼럼]

|
월드 베이스볼 클래식(WBC) 한국 대표팀이 1차 라운드 통과 목표를 달성했다. 2009년의 2회 대회 이후 17년 만이다.
고우석의 모습을 대회 직전 열린 평가전 때부터 계속 지켜봤다.
고우석의 이번 WBC의 첫 등판은 3월 7일 일본전. 5-5 동점이던 6회말 4번째 투수로 마운드에 올랐다. 4번 요시다 마사타카를 시작으로 오카모토 가즈마, 무라카미 무네타카로 이어지는 메이저리거 3명이 연속으로 나오는 상황이었다.
야간경기였던 일본전 다음날, 대만전은 낮 12시 경기였다. 고우석은 대만전에 앞서 "연투도 가능합니다. 그런데 그런 상황이 되지 않았으면 좋겠네요"라며 웃었다. 대만전은 접전이었다. 고우석은 4-4 동점이던 9회초에 등판했다. 고우석은 일본전에서 타자 3명, 대만전에서 타자 6명을 상대하며 단 한명에게도 안타나 볼넷을 허용하지 않는 좋은 결과를 남겼다.
고우석은 실제 일본전에서 경기를 통해 좋아졌다. 요시다에 던진 직구 4개는 모두 구속 150㎞대. 무라카미에 유격수 땅볼을 유도한 공은 154㎞였다. 일본의 해설위원들도 "구위가 좋다"고 감탄했다.
3월 9일 호주전에서 7대2로 이기고 마이애미행을 결정지은 한국선수들. 경기 후 도쿄돔 복도에는 미소가 넘쳐 흐르고 있었다. 고우석도 "기적입니다"라며 환하게 웃었다.
8강전 이후 무대는 미국이다.
고우석에게 미국에서 던진 경험을 후배들에게 전달할 수 있지 않을까 물어봤다. 고우석은 고개을 흔들며 겸손한 말투로 "저는 마이애미에 있었는데 마이너 생활을 했고, 그 구장(론디포 파크)에서도 던진 적이 없습니다. 기회가 있으면 좋겠네요"라며 웃었다.
한국 대표팀 선수들이 17년 만에 메이저리그 야구장에 서는 8강전은 3월 14일 오전 7시 30분(한국시각)에 마이애미 론디포 파크에서 열린다.
<무로이 마사야 일본어판 한국프로야구 가이드북 저자>
