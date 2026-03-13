김주하, 유학 보낸 미모의 딸 공개 "16살인데 169cm, 다들 모델 시키라고"

13일 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에서는 '김주하가 폭로하는 오은영의 실체(?) 1탄보다 더 강력한 찐친 팩폭'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
오은영은 김주하에게 딸의 근황을 물었고 김주하는 "말을 너무 잘한다. 내가 말만 하면 '엄마는 T야'라고 한다. MBTI가 세상을 너무 바꿔놨다"고 토로했다. 김주하의 딸은 현재 유학 중이라고. 오은영은 "요즘도 매일 통화하냐"고 물었고 김주하는 "일주일에 세 번 한다. 한번 하면 너무 오래 한다"고 토로했다.
오은영은 "딸이 완전 엄마바라기 아니냐. 엄마를 좋아하는데 엄마를 자주 못 보니까 그렇지"라고 이야기했고 김주하는 "애 둘이 다 나를 친구로 여기는 거 같다. 난 그게 싫다. 난 엄마이고 싶다"고 밝혔다.
김주하는 "무슨 일 있으면 전화해서 운다. 내가 어떻게 해줄 수가 없지 않냐. '이렇게 해봐'라고 얘기하면 '해답을 알려주지 말라 했지'라고 한다. 어떻게 할지 모르니까 가만히 있으면 '왜 가만히 있냐'고 한다. 나보고 어쩌라고. 다음날 전화하면 또 멀쩡하다. 나한테 다 풀고 끝난 거다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.
오은영은 "키가 몇이냐"고 궁금해했고 김주하는 "169cm"라고 답해 오은영을 놀라게 했다. 김주하는 "아들이 계속 자기 말고 동생을 모델 시키라더라. 키는 큰데 엄청 마르지 않았냐"며 딸의 사진을 보여줬다. 딸을 본 오은영은 "요즘 선호하는 얼굴이다"라고 감탄했고 김주하는 "그건 아니다. 비율은 좋다. 멀리서 봐야 한다. 내가 100m 미인이라 한다"고 밝혔다.