'배드민턴 11관왕' 김원호, 대한체육회 체육상 대상 수상

기사입력 2026-03-13 18:09


[스포츠조선 박찬준 기자]배드민턴 '황금 콤비'로 국제무대에서 맹활약을 펼친 김원호(삼성생명)가 대한체육회가 주는 체육상 대상을 받았다.

대한체육회는 13일 오후 서울 노원구 공릉동 태릉선수촌 챔피언하우스에서 제72회 대한체육회 체육상 시상식을 가졌다. 대한체육회 체육상은 대한민국 체육계에 현저한 공을 세워 체육 발전 및 진흥에 크게 기여한 체육인에게 수여하는 상이다. 체육상은 1955년 시작됐다.

대상 영예를 안은 김원호는 같은 팀의 서승재와 호흡을 맞춰 2025년 파리 세계배드민턴선수권대회 남자복식 우승과 월드투어 단일 시즌 11관왕에 오르는 등 우수한 성적을 거뒀다. 김원호는 상패와 함께 금메달(순금 5돈)을 부상으로 받았다.

부문별 최우수상은 경기 부문 사이클 최태호(강원도사이클연맹), 사격 반효진(대구체고) 지도 부문 역도 이세원 고양시청 감독, 유도 정성숙 용인대 감독 심판 부문 유도 김은희 대한유도회 상임심판 생활체육 부문 차두연(부산광역시롤러스포츠연맹) 학교체육 부문 오종환 온천초등학교 교사가 각각 수상했다.

이와 함께 공로 부문 이충환 대한세팍타크로협회 부회장, 김광태 대전근대5종연맹 부회장 연구 부문 김석규 동국대 스포츠과학전공 교수 스포츠 가치 부문 박강규 서울컬링연맹 회장 등도 영예를 안았다.

이밖에 우수상과 장려상 부문별 수상자(우수상 21명 및 3단체, 장려상 60명 및 2단체)에게도 표창패와 부상이 수여됐다.

한편 이날 시상식에선 지난 달 강원특별자치도에서 개최된 제107회 전국동계체육대회 종합성적과 최우수선수상에 대한 시상도 함께 진행됐다. 최우수선수상은 동계체전 알파인 스키 4관왕에 오른 김소희(서울시청)가 받았다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

