손담비, 월세 1,000만 원 집 떠나 스트레스 "입맛 없어서 억지로 먹어"

기사입력 2026-03-13 18:45


손담비, 월세 1,000만 원 집 떠나 스트레스 "입맛 없어서 억지로 먹…

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 배우 손담비가 이사 후 스트레스를 고백했다.

13일 손담비의 유튜브 채널에서는 '귀여움 한도초과 흥해이 성장기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 손담비는 이사를 앞두고 설레는 마음을 드러냈다. 손담비는 최근 월세 1,000만 원 집을 떠나 새 집으로 이사 간다고 밝힌 바. 이삿날이 된 손담비는 한 시간 만에 짐이 다 빠진 집에 깜짝 놀랐다.


손담비, 월세 1,000만 원 집 떠나 스트레스 "입맛 없어서 억지로 먹…
새 집에서 해이 양과 놀고 있는 모습을 공개한 손담비는 금세 체력이 방전돼 쓰러졌다. 손담비는 "엄마 나이 먹어서 힘들다"고 토로했다. 손담비는 "저희가 아직 공사가 다 끝나지가 않았다. 할 게 많이 남아 있어서 공사 때문에 사람도 왔다 갔다 하고 제가 컨디션이 완전 돌아온 게 아니다. 그래서 밥을 안 당겨도 억지로 먹고 있다"면서도 "어쨌든 해이 얼굴을 보면 아픈 게 싹 나아진다"고 딸을 보고 기운을 차렸다.

이사한 새집에서도 선물 릴레이가 이어졌다. 손담비의 딸을 위한 선물들이 잔뜩 들어온 것. 손담비는 선글라스, 이유식, 세제 등의 선물을 언박싱하며 스트레스를 풀었다.

영상 말미 손담비는 "이번 영상은 요즘 저의 일상을 담아 봤다. 이사하랴 육아하랴 일하랴 너무 정신 없는 날들의 연속이지만 그럼에도 너무 행복한 요즘"이라고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

2.

김숙, 제주도에 매입한 '200평 집' 폐가 됐다 "10년간 방치" ('예측불가')

3.

서동주 "데이트 폭력 당했다" 고백..표창원도 "욕이 아깝다" 분노('읽다')

4.

'4억 분양 사기' 이수지, 절친 지예은 한마디에 감동 "재산 절반 주겠다고" ('아니근데진짜')

5.

고영욱, 이상민 대놓고 또 저격..“거짓말쟁이 너란 작자. 사람들이 바보 같냐”

연예 많이본뉴스
1.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

2.

김숙, 제주도에 매입한 '200평 집' 폐가 됐다 "10년간 방치" ('예측불가')

3.

서동주 "데이트 폭력 당했다" 고백..표창원도 "욕이 아깝다" 분노('읽다')

4.

'4억 분양 사기' 이수지, 절친 지예은 한마디에 감동 "재산 절반 주겠다고" ('아니근데진짜')

5.

고영욱, 이상민 대놓고 또 저격..“거짓말쟁이 너란 작자. 사람들이 바보 같냐”

스포츠 많이본뉴스
1.

봄날 '국민 삐약이' 신유빈의 눈부신 미소! 中안방서 전 세계1위 주율링의 무패행진을 끊었다[WTT 충칭 챔피언스 단식]

2.

'손호영 2안타 2타점 → 김민석 동점포' 야속한 하늘…2446명 부산팬 아쉬움 속 8회 강우콜드! 롯데-KT 6대6 무승부 [부산리뷰]

3.

"확신이 없다" 현실로 나타난 불안감? 롯데 日외인 첫등판 어땠나…'장타+폭투+실점' 콜라보, 1회가 문제 [부산리포트]

4.

강백호 역전포, 김서현 156㎞, 하루만에 끈끈해진 한화, 삼성에 한점 차 승리 설욕전[대전리뷰]

5.

143km으로 퍼펙트 피칭 미쳤다! 이래서 NPB 66승 투수인가[광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.