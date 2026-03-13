'주진모♥' 민혜연, '셀프 얼굴 시술'에 충격...푸른멍 '시술 직후 모습' 공개

기사입력 2026-03-13 18:20


'주진모♥' 민혜연, '셀프 얼굴 시술'에 충격...푸른멍 '시술 직후 …

[스포츠조선 김수현기자] 피부과 의사인 민혜연이 자신의 얼굴에 '셀프 시술'을 했다.

13일 유튜브 채널 '의사 혜연'에는 '이건 무조건이다....셀프시술 해보고 바로 들여온 NEW 스킨부스터!' 영상이 업로드 됐다.

이날 민혜연은 직접 선택한 NEW 스킨부스터에 "피부 조직 그 자체다. 연락이 정말 많이 온다. 한 번 테스트해보고 들여다놓으시라고 가장 빠르게 저희 병원에 들어왔다"라며 새로운 시술을 소개했다.

그는 "요즘 한동안 제가 시술하는 모습을 잘 안보여드렸던 거 같다. 그래도 근근히 이것저것 시술을 좀 하고 있다. 그래서 시술하는 영상들 모아서 브이로그처럼 정리해서 찍어보려고 한다"라고 영상을 설명했다.

이어 "오늘 하려고 하는 건 요즘 새로 나온 핫한 스킨부스터다. 여러가지 스킨부스터들을 설명 드렸던 적이 있는데 제일 최근에 나온 스킨 부스터를 직접 주사하는 거다"라 했다.

민혜연은 스킨부스터들에 대해 설명하며 효과와 시술 후기를 보여드리겠다 약속했다.


'주진모♥' 민혜연, '셀프 얼굴 시술'에 충격...푸른멍 '시술 직후 …
얼굴에 총 6cc를 주사한다는 민혜연은 직접 얼굴에 주사하며 "들어갈 때도 그렇게 아프거나 이게 세게 들어가지 않아서 빠르게 할 필요는 없을 거 같다"라고 신중하게 시술했다.

민혜연은 "셀프 시술을 하는 이유는 단순히 제 피부만을 위해서라기보다 환자분들에 시술하기 전에 미리 공부하는 시간"이라고 밝혔다.


시술 직후 민혜연은 자신의 얼굴을 보며주며 다음날 2차 시술하는 모습도 생생하게 공개했다.

얼굴에 주삿바늘 자국이 선명한 민혜연은 "이건 주삿바늘이 더 크서 (주사한) 얼굴 주변으로 살짝 푸른 멍이 있다. 하지만 부종은 덜하다"라며 후기를 전했다.

한편 서울대 의대 출신 민혜연은 지난 2019년 배우 주진모와 결혼했다.

또한 유튜브 채널 '의사 혜연'을 운영 중이며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

2.

김숙, 제주도에 매입한 '200평 집' 폐가 됐다 "10년간 방치" ('예측불가')

3.

서동주 "데이트 폭력 당했다" 고백..표창원도 "욕이 아깝다" 분노('읽다')

4.

'4억 분양 사기' 이수지, 절친 지예은 한마디에 감동 "재산 절반 주겠다고" ('아니근데진짜')

5.

고영욱, 이상민 대놓고 또 저격..“거짓말쟁이 너란 작자. 사람들이 바보 같냐”

연예 많이본뉴스
1.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

2.

김숙, 제주도에 매입한 '200평 집' 폐가 됐다 "10년간 방치" ('예측불가')

3.

서동주 "데이트 폭력 당했다" 고백..표창원도 "욕이 아깝다" 분노('읽다')

4.

'4억 분양 사기' 이수지, 절친 지예은 한마디에 감동 "재산 절반 주겠다고" ('아니근데진짜')

5.

고영욱, 이상민 대놓고 또 저격..“거짓말쟁이 너란 작자. 사람들이 바보 같냐”

스포츠 많이본뉴스
1.

봄날 '국민 삐약이' 신유빈의 눈부신 미소! 中안방서 전 세계1위 주율링의 무패행진을 끊었다[WTT 충칭 챔피언스 단식]

2.

'손호영 2안타 2타점 → 김민석 동점포' 야속한 하늘…2446명 부산팬 아쉬움 속 8회 강우콜드! 롯데-KT 6대6 무승부 [부산리뷰]

3.

"확신이 없다" 현실로 나타난 불안감? 롯데 日외인 첫등판 어땠나…'장타+폭투+실점' 콜라보, 1회가 문제 [부산리포트]

4.

강백호 역전포, 김서현 156㎞, 하루만에 끈끈해진 한화, 삼성에 한점 차 승리 설욕전[대전리뷰]

5.

143km으로 퍼펙트 피칭 미쳤다! 이래서 NPB 66승 투수인가[광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.