'주진모♥' 민혜연, '셀프 얼굴 시술'에 충격...푸른멍 '시술 직후 모습' 공개

[스포츠조선 김수현기자] 피부과 의사인 민혜연이 자신의 얼굴에 '셀프 시술'을 했다.
그는 "요즘 한동안 제가 시술하는 모습을 잘 안보여드렸던 거 같다. 그래도 근근히 이것저것 시술을 좀 하고 있다. 그래서 시술하는 영상들 모아서 브이로그처럼 정리해서 찍어보려고 한다"라고 영상을 설명했다.
이어 "오늘 하려고 하는 건 요즘 새로 나온 핫한 스킨부스터다. 여러가지 스킨부스터들을 설명 드렸던 적이 있는데 제일 최근에 나온 스킨 부스터를 직접 주사하는 거다"라 했다.
민혜연은 "셀프 시술을 하는 이유는 단순히 제 피부만을 위해서라기보다 환자분들에 시술하기 전에 미리 공부하는 시간"이라고 밝혔다.
시술 직후 민혜연은 자신의 얼굴을 보며주며 다음날 2차 시술하는 모습도 생생하게 공개했다.
얼굴에 주삿바늘 자국이 선명한 민혜연은 "이건 주삿바늘이 더 크서 (주사한) 얼굴 주변으로 살짝 푸른 멍이 있다. 하지만 부종은 덜하다"라며 후기를 전했다.
한편 서울대 의대 출신 민혜연은 지난 2019년 배우 주진모와 결혼했다.
또한 유튜브 채널 '의사 혜연'을 운영 중이며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.
