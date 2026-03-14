쩝.. 한국 8강서 콜드게임 탈락이라니 → 도미니카 공화국에 0-10 완패 [마이애미 현장]

무거운 분위기의 대표팀 (마이애미=연합뉴스) 김인철 기자 = 13일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 대 도미니카공화국 준준결승전. 대량 실점에 한국 선발 투수 류현진 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 2026.3.14 yatoya@yna.co.kr (끝)
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[마이애미(미국)=스포츠조선 한동훈 기자] 상대가 너무 강했다. '류지현호'의 기적은 8강에서 멈췄다.
류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 14일(이하 한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 도미니카 공화국과 경기에서 0대10으로 완패했다. 0-7로 뒤진 7회말 3점 홈런을 맞았다. 한국은 바늘 구멍 같은 경우의 수를 뚫고 2라운드에 진출했지만 세계의 벽은 높았다. 압도적인 전력 차이를 실감하며 아쉬움을 삼켰다. 마운드가 초반에 붕괴했다. 3회까지 7점을 잃었다. 타선도 1라운드의 매서움을 보여주지 못했다.
믿었던 선발 류현진이 2회에 무너졌다. 1회를 삼자범퇴로 넘겼지만 첫 위기를 못 넘겼다.
2회말 류현진은 선두타자 블라디미르 게레로 주니어를 볼넷으로 내보냈다.
매니 마차도를 좌익수 뜬공 처리한 뒤 주니오르 카미네로에게 2루타를 맞았다.
홈에서 승부가 됐지만 게레로 주니어가 절묘하게 슬라이딩을 하면서 태그를 피했다. 선취점을 빼앗겼다. 그 사이에 카미네로가 3루까지 갔다. 훌리오 로드리게스의 유격수 땅볼 때 카미네로도 득점했다.
류현진은 여기서 이닝을 끝내지 못했다. 볼넷 안타를 내줘 주자를 쌓은 뒤 페르난도 타티스 주니어에게 적시타를 맞았다. 순식간에 3점을 잃었다.
한국은 3회말 4점을 추가로 잃었다. 완전히 주도권을 넘겨줬다. 노경은 박영현 곽빈이 차례로 마운드에 올라왔다. 곽빈은 갑자기 제구가 흔들리면서 밀어내기 볼넷 2실점을 기록했다. 0-7로 경기가 급격하게 기울었다.
타선도 침묵했다. 도미니카 공화국 선발투수 크리스토퍼 산체스에게 완벽하게 묶였다.
그나마 4회초가 기회였으나 놓쳤다. 무사 1루에서 이정후가 병살타를 쳤다. 이후에 안현민의 2루타가 터지는 등 공격이 꼬였다. 5회초에는 세 타자가 전부 삼진을 당했다.
7회초도 아쉬웠다. 선두타자 이정후가 실책으로 나가는 행운이 따랐다. 안현민이 삼진, 문보경이 병살타로 물러났다.
0-7로 뒤진 7회말 콜드게임 요건이 발동됐다. 끝내기 3점 홈런을 맞고 허망하게 여정을 마쳤다.