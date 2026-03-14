류현진, 살아있네! 1회 '타티스-마르테-소토' 핵타선, 삼자범퇴 정리했다 [마이애미 현장]
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(마이애미=연합뉴스) 윤동진 기자 = 13일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 대 도미니카공화국 준준결승전. 한국 선발투수 류현진이 1회 말 역투하고 있다. 2026.3.14
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[마이애미(미국)=스포츠조선 한동훈 기자] 류현진이 순조롭게 출발했다.
류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 14일(한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 도미니카 공화국과 격돌했다.
선발투수 류현진이 1회를 삼자범퇴로 정리하면서 첫 단추를 잘 뀄다.
류현진은 1회말 첫 타자 페르난도 타티스 주니어를 삼진 처리했다. 순조롭게 출발했다. 풀카운트에서 커브를 결정구로 사용했다. 스트라이크존 높은 곳으로 떨어진 변화구에 구심의 손이 올라갔다.
류현진은 2번 타자 케텔 마르테를 유격수 땅볼로 잡았다. 하이패스트볼을 던져 땅볼을 이끌어냈다.
2사 주자 없는 상황에서 후안 소토를 상대했다. 소토가 초구를 건드렸다. 평범한 2루 땅볼이었다.
마이애미(미국)=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
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