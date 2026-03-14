처참하다! 한국, 3회에 0-7 게임 터졌다 → 류현진 3실점, 노경은 2실점, 곽빈 밀어내기 볼넷 또 볼넷 [마이애미 현장]
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|고개 숙인 류현진
(마이애미=연합뉴스) 윤동진 기자 = 13일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 대 도미니카공화국 준준결승전. 2회말 2사 1, 2루 한국 선발투수 류현진이 교체되고 있다. 2026.3.14
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|추가 실점 막은 노경은
(마이애미=연합뉴스) 윤동진 기자 = 13일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 대 도미니카공화국 준준결승전. 추가 실점을 막으며 2회말을 마무리한 한국 노경은이 박수를 치고 있다. 2026.3.14
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[마이애미(미국)=스포츠조선 한동훈 기자] 한국이 도미니카 공화국의 공격력에 혼쭐이 났다.
류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 14일(한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 도미니카 공화국과 격돌했다.
한국은 선발투수 류현진과 두 번째 투수 노경은이 버텨내지 못하면서 초반에 대량 실점했다.
류현진이 1⅔이닝 3실점, 노경은이 ⅓이닝 2실점 고전했다.
류현진은 1회를 삼자범퇴로 잘 넘겼지만 2회를 못 넘겼다.
2회말 류현진은 선두타자 블라디미르 게레로 주니어를 볼넷으로 내보냈다.
매니 마차도를 좌익수 뜬공 처리한 뒤 주니오르 카미네로에게 2루타를 맞았다.
홈에서 승부가 됐지만 게레로 주니어가 절묘하게 슬라이딩을 하면서 태그를 피했다. 선취점을 빼앗겼다. 그 사이에 카미네로가 3루까지 갔다.
류현진은 훌리오 로드리게스를 유격수 땅볼로 막아냈다. 3루 주자 카미네로가 홈을 밟았다.
류현진은 여기서 이닝을 끝내지 못했다. 아구스틴 라미레즈에게 또 볼넷을 줬다.
류현진은 헤랄도 페르도모에게 안타를 맞고 주자가 쌓였다. 류현진은 타티스 주니어에게 다시 적시타를 맞았다. 0-3으로 멀어졌다.
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|연이은 실점에 가라앉은 대표팀
(마이애미=연합뉴스) 김인철 기자 = 13일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 대 도미니카공화국 준준결승전. 3회말 계속되는 실점에 한국 선발 류현진과 선수들이 아쉬워하고 있다. 2026.3.14
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결국 2사 1, 2루에서 한국 벤치가 움직였다. 노경은을 구원 투입했다.
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|세이프 판정에 아쉬워하는 포수 박동원
(마이애미=연합뉴스) 윤동진 기자 = 13일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 대 도미니카공화국 준준결승전. 3회말 무사 3루 한국 포수 박동원이 실점 후 아쉬워하고 있다. 2026.3.14
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노경은은 마르테를 삼진 아웃시켜서 불을 껐다.
노경은은 3회말에 무너졌다. 첫 타자 후안 소토에게 안타를 맞았다. 게레로 주니어에게 2루타를 맞았다. 0-4가 됐다.
한국은 박영현으로 투수를 교체했다. 박영현도 매니 마차도에게 안타를 맞고 실점했다. 박영현은 카미네로에게 안타를 맞고 로드리게스에게 삼진을 빼앗았다.
한국은 곽빈을 다시 구원 투입했다. 곽빈은 아구스틴을 삼진 잡아내며 위기를 벗어나는 듯했다.
곽빈은 2사 1, 2루에서 볼넷 3개를 연거푸 허용했다. 밀어내기 볼넷으로 2점을 헌납하면서 와르르 무너졌다.
2사 만루에 데인 더닝이 구원 등판, 불을 가까스로 진화했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
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