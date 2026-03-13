김주하 "가정폭력 전남편, 이혼 후 살림살이 다 가져가…숟가락도 없었다"

기사입력 2026-03-13 19:49


[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 김주하가 전남편의 만행을 언급했다.

13일 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에서는 '김주하가 폭로하는 오은영의 실체(?) 1탄보다 더 강력한 찐친 팩폭'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김주하는 이혼 소식을 알리며 떠들썩했을 때도 오은영에게 도움을 요?했다고. 오은영은 "언니 집에 컵도 없고 물도 없고 이것도 없고 저것도 없다 해서 내가 바리바리 싸 들고 가지 않았냐. (전남편이) 집에 있는 모든 걸 다 뜯어간 거다. 세탁기 있는 데도 갔더니 고정해놨던 시멘트가 다 드러났다"며 "모든 세간과 모든 걸 다 싣고 가버렸다. 그래서 집에 물 마실 컵도 없었다"고 밝혀 충격을 안겼다.

숟가락, 과도까지 챙겨갔다는 오은영은 "뚫어뻥도 가져갔다 해서 설마 했다. (김주하) 옷도 웬만한 건 좋은 건 다 가져가고 부츠를 한 짝만 가져갔다. 두고 가면 네가 신으니까 한 짝만 가져간 거다. 집에 갔더니 아무것도 없다. 텅 비어있더라"라고 떠올렸다.

오은영은 전남편의 그런 행동의 이유에 대해 "그들의 입장에서는 그분들도 뭐가 화가 나고 싫었을 거다. 그런 게 어떻게 보면 약간의 보복? 복수? '속상해 봐라' 그런 거였을 것"이라고 추측했다.


오은영은 김주하에게 "너는 잘 버텨내는 사람인 건 맞다. 그게 결혼생활에도 지나치게 적용된 거 같다. 그건 참아내야 할 문제가 아니었다"며 "네 결혼생활에서 네가 가스라이팅을 많이 당했다고 생각한다. 너무나 가까운 사람들이 '네가 이러니까 내가 이러지' 이런 얘기를 자꾸 하면 맞지 않다 생각해도 영향을 받는다. 네 전 배우자가 '당신이 잘하지. 잘해낼 거야' 이런 말 했겠냐. 네 결혼생활에서 언제나 너를 비난하고"라고 밝혔다.

이에 김주하는 "내가 목욕하고 나오면 '거울도 안 보냐'고 그랬다"고 전남편의 폭언을 떠올렸고 오은영은 "너를 비난하고 나쁘게 재단하고 판단해버리는 게 많으면 (이런 식으로) 결혼생활을 하는 게 당연하다고 느끼는 면들이 생긴다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

