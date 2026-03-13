韓 역대 최고 이적설 폭발, 이강인 토트넘-아스널-첼시-아틀레티코-빌라-뉴캐슬 관심...PSG는 재계약 원해

영국 팀토크는 12일(한국시각) '토트넘 홋스퍼가 올여름 파리 생제르맹(PSG)의 이강인 영입 경쟁에 다시 뛰어들 것으로 예상된다. 이강인이 아직 구단과 새 계약에 합의하지 않은 상황이 알려지면서 여러 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단의 관심을 받고 있다'고 보도했다.
물론 PSG는 이강인과 재계약을 체결해 선수를 남기고 싶어하는 중이다. 이강인이 현재 PSG에서 연봉이 매우 낮아서 연봉을 올려주는 것도 어렵지 않다. 루이스 엔리케 PSG 감독은 이강인을 핵심으로 평가하지는 않지만 주요 로테이션 자원으로서의 역할을 높이 평가하고 있다. 팀토크도 '대한민국 국가대표인 이강인은 현재 PSG와 계약이 2년 조금 넘게 남아 있으며, 구단은 장기 계약으로 그의 미래를 확보하기를 원하고 있다. 그의 다재다능함과 기술적 능력은 엔리케 감독의 스쿼드에서 가치 있는 자원으로 평가받고 있으며, 그래서 PSG도 새 계약으로 그를 붙잡기 위해 노력하고 있다'고 설명했다.
이강인의 생각은 다르다. 이강인은 다른 축구선수들처럼 팀에서 핵심 선수로 인정받고 싶어하는 중이다. 이강인은 덥석 재계약을 하는 것보다는 다른 구단들의 제안을 들어볼 생각이다. 팀토크에서도 '소식통에 따르면 계약 연장 협상은 빠르게 진행되지 않고 있으며, 이강인은 계약을 결정하기 전에 여러 선택지를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 이 같은 계약 상황의 불확실성에도 불구하고 25세의 이강인은 PSG 라커룸과 구단 내부에서 매우 인기 있는 선수'라고 언급했다.
박지성, 기성용, 손흥민 등 한국 선수들의 EPL 활약상을 알고 있기에 빅클럽들이 이강인을 데려오기 위해 경쟁할 것으로 보인다. 팀토크는 'EPL 구단들은 이런 상황을 인지하고 있으며 여러 팀이 상황을 면밀히 지켜보고 있다. 실제로 토트넘은 지난 1월 이적시장에서도 이강인 영입을 진지하게 추진했으며, 지금도 관심을 유지하고 있다. 다만 토트넘이 다시 움직이려면 EPL 잔류 여부가 먼저 확정돼야 대규모 투자에 나설 가능성이 높다'며 토트넘은 현재로서는 협상을 진행하기 어렵다고 전했다.
토트넘만 이강인을 원하는 게 아니다. 매체는 아스널, 첼시, 애스턴 빌라 그리고 뉴캐슬 유나이티드까지 이강인에게 관심을 가지고 있다고 전했다. 그러면서 '현재로서는 PSG가 새 계약으로 이강인을 설득할 수 있기를 기대하고 있지만, 협상이 느리게 진행되고 있다. EPL 구단들의 관심이 커지고 있어 향후 몇 달이 그가 프랑스에 남을지, 아니면 잉글랜드로 이적할지 결정하는 중요한 시기가 될 것으로 보인다'고 전망했다.
EPL에서의 관심도 쏟아지고 있지만 이강인에게 제일 확실한 관심을 보내는 구단은 스페인 라리가 강호 아틀레티코 마드리드다. 스페인 유력 매체 마르카의 마테오 모레토 기자는 지난 주 개인 SNS를 통해 "이강인은 여전히 아틀레티코의 주요 영입 목표 중 하나다. 양측은 이미 1월에 이 문제를 논의했으며, PSG은 이강인의 계약을 연장하고 싶다는 의사를 전달한 상태다. 하지만 아틀레티코는 앞으로 몇 주 안에 다시 시도할 예정인데, 그는 구단 모든 차원에서 마음에 들어 하는 유형의 선수이기 때문"이라고 보도한 바 있다. 김대식 기자rlaeotlr2024@sportschosun.com