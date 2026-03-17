日 조기탈락하자 LAD 싱글벙글, "이제 팀에 집중해!" 로버츠, 오타니-야마모토 개막전 모드 돌입

오타니 쇼헤이가 다음 주 LA 에인절스와의 시범경기 프리웨이시리즈 기간에 한 차례 선발등판할 예정이다. AP연합뉴스
야마모토 요시노부가 개막전 선발로 낙점받았다. Imagn Images연합뉴스
[스포츠조선 노재형 기자]월드베이스볼클래식(WBC) 8강 탈락의 쓴맛을 뒤로 하고 LA 다저스에 복귀한 오타니 쇼헤이와 야마모토 요시노부의 스프링트레이닝 일정이 나왔다.
오타니는 시범경기에 당분간 지명타자로 출전하고 한 차례 마운드에 오를 예정이고, 야마모토는 개막전 선발투수의 임무를 부여받았다.
데이브 로버츠 다저스 감독은 17일(이하 한국시각) 애리조나주 글렌데일에 가진 인터뷰에서 "WBC에서 우승하지 못한 것은 결코 좋은 일이 아니지만, 이제 둘의 목표는 올해 다저스의 우승이라고 생각한다"며 "이제는 오로지 다저스에 집중할 것이다. 정확히는 모르겠으나, 실망감이 클 것이라고 본다. 그러나 이제는 올시즌 우승에 초점을 맞출 것이라고 확신한다"고 밝혔다.
역설적이게도 일본의 조기 탈락을 다저스는 환영하는 분위기다. 길지는 않아도 두 선수가 팀과 함께 하는 시즌 준비 기간이 좀더 늘어났기 때문이다. 만약 일본이 결승에 진출했다면 캠프 복귀는 4일 정도 늦춰졌을 것이다.
오타니 쇼헤이가 당분간 지명타자로 시범경기에 출전한다. AP연합뉴스
오타니 쇼헤이가 WBC를 뒤로 하고 LA 다저스 캠프에 합류했다. 오타니는 투수로는 시범경기에 한 차례 등판해 개막 로테이션에 합류한다는 계획이다. Imagn Images연합뉴스
로버츠 감독은 "오타니는 여기에 오자마자 캐치볼을 하고 있다. 앞으로 이틀 동안에는 지명타자로 출전하고 곧 불펜피칭도 할 것이다. 아직 날짜는 정해지지 않았지만, 시범경기에서 한 차례 던질 것인데, 3~4이닝 정도 채우길 희망한다. 그러면 정규시즌 로테이션에 들어갈 수 있을 것"이라고 했다.
오타니는 WBC 이전 시범경기에 한 차례 출전해 3타수 1안타를 기록했다. 다저스는 WBC 이전에는 오타니가 시범경기 마운드에 오르기 어려울 것으로 봤지만, 최소한 한 차례 등판이 가능해졌다. 오타니는 오는 23~25일 LA 에인절스와의 프리웨이시리즈 기간에 실전 등판을 할 것으로 로버츠 감독은 예상했다.
오타니는 WBC 기간이던 지난 13일 마이애미에서 시뮬레이션 게임으로 4이닝을 던진 바 있다. 투구 감각은 거의 실전 수준으로 끌어올렸다고 보면 된다. 이번 주말에 불펜피칭을 한 차례 실시한 뒤 에인절스전에 나선다는 계획이다. 작년과 달리 올시즌에는 시작부터 로테이션에 합류할 수 있다.
로버츠 감독은 "작년 오타니는 1이닝부터 시작하기로 계획을 잡았었다. 올해는 그보다는 많은 이닝을 던질 것이다. 메이저리그 경기에서 3~4이닝을 못 던질 거라고 보지는 않는다. 작년보다 분명 좋은 상태"라며 기대감을 나타냈다.
야마모토 요시노부. AP연합뉴스
야마모토는 오는 27일 다저스타디움에서 열리는 애리조나 다이아몬드백스와의 개막전 선발투수로 결정됐다. 2년 연속 개막전에 나서는 것이다. 지난해에는 도쿄돔에서 시카고 컵스를 상대로 개막전을 치렀다.
로버츠 감독은 "개막전 선발이 영광스운 일임을 감안하면 꽤 쉬운 결정이었다. 작년에는 해외에서 개막전을 했는데 이번에는 홈이다. 특별할 것으로 본다"고 설명했다.
야마모토는 지난해 정규시즌서 30경기에 선발등판해 173⅔이닝을 던져 12승8패, 평균자책점 2.49, 201탈삼진을 올리며 NL 사이영상 투표에서 3위를 차지했다. 포스트시즌서도 6경기에 나가 5승1패, 평균자책점 1.45, 33탈삼진으로 에이스다운 피칭을 했다. 특히 토론토 블루제이스와의 월드시리즈에서 3경기에 나가 3승, 평균자책점 1.02을 올리며 우승의 일등공신으로 시리즈 MVP에 올랐다.
야마모토는 이날 캐멀백랜치 캠프에 나오지는 않았다. 그러나 로버츠 감독은 그가 오는 21일 샌디에이고 파드리스를 상대로 선발등판한 뒤 개막전을 기다릴 예정이라고 밝혔다. 노재형 기자 jhno@sportschosun.com