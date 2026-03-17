더그아웃에서 눈물 흘렸던 포수, 2G 연속 홈런인데 감독은 "잘하는 느낌 안든다" 왜? [창원 현장]

최종수정 2026-03-17 14:07

더그아웃에서 눈물 흘렸던 포수, 2G 연속 홈런인데 감독은 "잘하는 느낌…
13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 SSG 랜더스의 시범경기. KIA 한준수가 몸을 풀고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.13/

[창원=스포츠조선 김용 기자] "잘하는 느낌이 안든다. 원래 충분히 그 정도 할 수 있는 선수라."

KIA 타이거즈 이범호 감독이 포수 한준수에 대한 '무한 신뢰'를 드러냈다.

한준수는 올시즌 KIA의 주전 포수로 팀을 이끌어나가야 한다. 시범경기 페이스가 좋다. 15일 KT 위즈전에 이어 16일 NC 다이노스전 2경기 연속 홈런을 때려냈다.

지난 시즌 경기 도중 이 감독이 한준수에게 호통을 쳐, 한준수가 눈물을 흘린 사건이 있어서 그렇지 한준수에 대한 이 감독의 신뢰는 대단하다.

17일 NC전을 앞두고 만난 이 감독은 한준수에 대해 "정규시즌 때 쳐야하는 걸 시범경기 때 치고 있다"고 농담하며 웃었다. 이 감독은 이내 진지하게 "타격은 전혀 걱정을 안한다. 저렇게 좋은 타격 자세가 나오는 게 쉽지 않다. 폼도 좋고, 타이밍도 잘 맞춘다. 좋은 능력을 갖고 있다"고 설명했다.


더그아웃에서 눈물 흘렸던 포수, 2G 연속 홈런인데 감독은 "잘하는 느낌…
24일 일본 오키나와 가데나 구장에서 열린 야구 대표팀과 KIA 타이거즈의 평가전. 한준수가 안타를 날린 뒤 숨을 고르고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.24/
이 감독은 이어 "타격은 2경기 홈런 쳤다고 크게 잘하고 있다 이런 느낌은 안든다"고 했다. 무슨 의미일까. 이 감독은 "그 정도는 충분히 칠 수 있는 선수라는 의미"라고 말했다. 엄청난 칭찬.

결국 중요한 건 수비다. 포수는 투수 리드, 수비가 돼야 팀에 안정감을 줄 수 있다. 이 감독은 "2루 도루 저지 송구도 그렇고, 올해 훨씬 발전된 모습을 보여주고 있다. 결혼을 해서 그런가, 야구를 대하는 태도도 매우 진중해진 느낌이다. 그 전까지는 조금 어린 느낌이었는데, 많이 차분해졌다. 볼 배합에서 드러난다. 이제는 믿고 맡겨도 충분히 자기 몫을 다 해내겠따는 생각이 든다. 김태군이 이제 30대 후반이다. 이제는 한준수가 포수로서 팀을 이끌어줘야 한다"고 강조했다.


창원=김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박신양, 극심한 생활고 고백 "아파트서 쫓겨날 뻔, 영양실조도 걸려" ('옥문아')

2.

"시母=숙주" '이숙캠' 걱정부부, 결국 이혼한다 "방송 때문에 사이 더 악화"

3.

서장훈, 재혼 가능성 열렸다 "말년에 배우자 자리 들어와"

4.

이장우, 순댓국집 식자재 미정산 논란 "8개월째 4천만원 못 받아"

5.

'50대' 장윤정, 복근 선명한 '뼈말라' 몸매 "열심히 운동한 결과" ('같이삽시다')

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격 '대통령 체포' 더비 성사! 미국-베네수엘라가 결승전 격돌! → 예상치 못한 초대박 매치업 완성 [마이애미 현장]

2.

스시 꺼억! '日 모욕' 아쿠냐, VEN 영웅 됐다! → 결승 진출 앞장! 일본 끓어오르는 분노 [마이애미 현장]

3.

"150km 때리는데 엔트리 탈락할수도" 메이저리그냐, 1년 만에 완전 다른 팀이 됐다 [창원 현장]

4.

"김도영 DH 괜찮냐고 상의좀 해보겠습니다" 5할 미친 기세 3루수 등장에, 이범호 감독 '함박웃음' [창원 현장]

5.

불륜남 논란에도 한국 팬 울렸다...에브라 "인생 끝나기 전, 박지성과 다시 뛰고 싶다...경기장의 박지성이 그립다"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격 '대통령 체포' 더비 성사! 미국-베네수엘라가 결승전 격돌! → 예상치 못한 초대박 매치업 완성 [마이애미 현장]

2.

스시 꺼억! '日 모욕' 아쿠냐, VEN 영웅 됐다! → 결승 진출 앞장! 일본 끓어오르는 분노 [마이애미 현장]

3.

"150km 때리는데 엔트리 탈락할수도" 메이저리그냐, 1년 만에 완전 다른 팀이 됐다 [창원 현장]

4.

"김도영 DH 괜찮냐고 상의좀 해보겠습니다" 5할 미친 기세 3루수 등장에, 이범호 감독 '함박웃음' [창원 현장]

5.

불륜남 논란에도 한국 팬 울렸다...에브라 "인생 끝나기 전, 박지성과 다시 뛰고 싶다...경기장의 박지성이 그립다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.