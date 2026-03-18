역대급 충격 이변! '전쟁광' 미국, 야구는 압도당했다→베네수엘라 최초 우승…美 초호화 라인업에도 논란만 남아

[스포츠조선 강우진 기자]미국이 전쟁에서는 베네수엘라에게 승리했지만, '총성 없는 전쟁'에서는 패배했다. 미국은 이번 대회 역대급 전력을 들고 왔지만, 베네수엘라가 이변을 연출했다.
베네수엘라는 18일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 결승에서 미국을 3-2로 제압하고 우승했다. 미국은 역사상 가장 강력한 대표팀을 꾸렸다는 평가를 받았다. 그러나 베네수엘라에 패하며 미국의 팀워크는 충분하지 않았던 것으로 보인다.
베네수엘라는 3회 초 1사 2·3루 찬스에서 마이켈 가르시아가 미국 선발 놀런 매클레인를 상대로 희생플라이를 쳐 1-0으로 앞서갔다. 5회 초에는 윌리어 아브레우가 매클레인의 두 번째 공을 받아 쳐 가운데 담장을 넘어가는 솔로홈런에 성공했다.
EPA연합뉴스
미국은 8회 반격에 나섰다. 2사 상황에서 브라이스 하퍼가 극적인 동점 투런 홈런을 터뜨렸다. 하퍼의 경례 세리머니가 미국을 열광케 했지만, 기쁨은 오래가지 않았다. 베네수엘라는 9회 바로 반격에 나섰다. 무사 2루 상황에서 에우헤니오 수아레스가 적시 2루타를 때리면서 재차 리드를 가져왔다.
베네수엘라는 9회 말 마무리 대니얼 팔렌시아를 마운드에 올렸다. 팔렌시아는 카일 슈와버, 거너 헨더슨, 로만 앤서니를 삼자범퇴로 처리했다. 이로써 베네수엘라는 사상 최초 WBC 우승이라는 업적을 세웠다.
AP연합뉴스
이번 대회 미국 대표팀은 우여곡절이 많았다. 더그아웃이 다소 경직돼 있다는 비판과 국가대표팀에 대한 헌신 부족 문제 등이 거론됐다. 비판은 조별리그에서 이탈리아 대표팀에 패했을 때 정점을 찍었다. 당시 마크 데로사 감독이 미국의 8강 진출 규정조차 제대로 모르는 듯한 발언을 하면서 논란이 일었다. 미국은 자력 진출이 불가능한 상황에서 이탈리아가 멕시코를 잡아내며 8강에 올랐다.
AP연합뉴스
이후 미국은 8강에서 캐나다를 꺾었고, 4강에서 강적 도미니카 공화국을 쓰러뜨렸다. 반대편에서는 일본과 이탈리아를 잡은 베네수엘라가 올라왔다. 미국과 베네수엘라는 전쟁으로 얽혀있는 국가다. 올해 초 미국은 베네수엘라를 공습해 대통령 마두로를 축출했다. 이 때문에 경기전부터 이들의 대결은 '마두로 더비'로 불리며 화제를 모았다. 국가 간 힘 대결에서는 미국이 압도적으로 승리했지만, 야구에서는 베네수엘라가 미국을 압도했다. 일방적인 강팀은 없다는 스포츠의 묘미를 볼 수 있는 2026 WBC 결승전이었다.