'사이영상 목표' 진짜네! 4⅓이닝 4K 무실점, 오타니 첫 등판에 현지 경악...99.9마일 시즌 수준 도달

기사입력 2026-03-19 07:10


'사이영상 목표' 진짜네! 4⅓이닝 4K 무실점, 오타니 첫 등판에 현지…
LA 다저스 오타니 쇼헤이가 19일(한국시각) 샌프란시스코 자이언츠를 상대로 시범경기 첫 등판을 해 안정감 넘치는 피칭을 하며 투수로 정규시즌 기대감을 높였다. AP연합뉴스

'사이영상 목표' 진짜네! 4⅓이닝 4K 무실점, 오타니 첫 등판에 현지…
오타니가 1회초 투구를 준비하고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

[스포츠조선 노재형 기자]사이영상을 예감케 하는 첫 피칭이었다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 시범경기 첫 등판서 99.9마일 강속구를 뽐내며 무실점으로 호투했다.

오타니는 19일(이하 한국시각) 미국 애리조나주 글렌데일 캐멀백랜치에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와의 홈 시범경기에 선발등판해 4⅓이닝 동안 61개의 공을 던지며 1안타 무실점으로 호투했다. 볼넷 2개, 사구 1개를 내줬고, 삼진은 4개를 잡아냈다.

오타니는 이날 타석에는 서지 않았다. 아무래도 월드베이스볼클래식(WBC)을 다녀온 뒤라 스태미나 안배가 필요했던 것으로 보인다.

19개를 던진 직구 구속은 최고 99.9마일, 평균 97.6마일을 나타냈다. 지난해 정규시즌 평균 구속은 98.4마일이었다. 투구수와 직구 구속을 봤을 때는 이제 시즌을 시작해도 되는 수준이다.

스플리터 13개, 싱커 10개, 스위퍼 9개, 커브 7개, 슬라이더 3개를 각각 던졌다. 16명의 타자를 상대해 초구 스트라이크를 8개 밖에 잡지 못했지만, 유인구를 줄이면서 공격적인 볼카운트를 벌였다.


'사이영상 목표' 진짜네! 4⅓이닝 4K 무실점, 오타니 첫 등판에 현지…
이정후가 1회초 첫 타석에서 오타니의 초구를 상대하고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

'사이영상 목표' 진짜네! 4⅓이닝 4K 무실점, 오타니 첫 등판에 현지…
오타니 쇼헤이. 사진=MLB.com
1회초 선두 이정후를 2구째 97마일 몸쪽 직구로 중견수 뜬공으로 잡은 오타니는 패트릭 베일리와 맷 채프먼도 빠른 공으로 승부해 각각 땅볼, 뜬공으로 솎아냈다.

2-0으로 앞선 2회에는 선두 엘리엇 라모스에 스위퍼를 던지다 한가운데로 몰리면서 좌측으로 큼지막한 2루타를 허용했다. 하지만 윌리 아다메스를 98.9마일 몸쪽 빠른 공으로 헛스윙 삼진, 헤라르 엔카르내시온을 중견수 플라이, 윌 브레넌을 85.4마일 바깥쪽 슬라이더로 헛스윙 삼진으로 각각 잠재웠다.


3회에는 다소 흔들렸다. 선두 루이스 마토스의 팔을 맞힌 뒤 크리스티안 코스를 중견수 뜬공으로 처리했지만, 이정후에 스트레이트 볼넷을 내주면서 1사 1,2루에 몰렸다. 이정후에게는 공 4개를 모두 몸쪽으로 구사하며 공격적으로 대했으나, 코너워크가 되지 않았다.

하지만 더 흔들리지 않았다. 베일리를 볼카운트 2B2S에서 커브로 루킹 삼진, 채프먼을 유격수 땅볼로 잡아내며 무실점으로 이닝을 마무리했다.

3-0으로 앞선 4회에는 1사후 아다메스에 볼넷을 내줬으나, 엔카르내시온을 풀카운트에서 99.2마일 직구를 과감하게 한복판으로 던져 1루수 병살타로 유도하며 금세 이닝을 막아냈다. 5회에는 선두 브레넌을 2루수 땅볼로 제압한 뒤 3-0으로 앞선 상황에서 에드가르도 엔리케스로 교체됐다.


'사이영상 목표' 진짜네! 4⅓이닝 4K 무실점, 오타니 첫 등판에 현지…
오타니 쇼헤이는 올시즌 사이영상에 대한 욕심을 숨기지 않았다. AP연합뉴스
오타니는 WBC에서는 투타 겸업을 하지 않았다. 간간이 불펜피칭과 라이브피칭을 하며 시즌에 대비했다.

올해는 투타 겸업을 시즌 개막부터 소화한다. 그가 개막 로테이션에 합류하는 것은 2023년 이후 3년 만이다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 올시즌 '투수' 오타니에 대해 '1주일 1회 등판'을 원칙으로 세웠다. 부상 변수가 없다면 25경기 정도 선발등판할 수 있을 것으로 예상된다. 평균 6이닝을 던진다면 150이닝을 소화할 수 있다. 그가 투타 겸업 첫 MVP-사이영상을 노릴 수 있다는 전망이 나오는 이유다.

로버츠 감독은 지난달 중순 스프링트레이닝을 시작하면서 "오타니한테 내가 뭘 기대하든 그는 그 이상의 것을 생각하고 있다"며 "그가 사이영상 경쟁에 뛰어들기를 기대하고 있다. 그러나 우리는 그가 건강하고 꾸준히 선발등판하기를 원할 뿐이다. 모든 숫자와 기록들은 그 과정에서 자연스럽게 나올 것"이라고 말했다.

오타니는 "사이영상을 받는다는 것은 많은 이닝을 던질 수 있고 시즌 내내 던질 수 있음을 의미한다. 그래서 그것이 최종적인 결과라면 나에게 매우 좋은 일이라고 할 수 있다"고 답했다. 사이영상을 목표로 시즌을 시작한다고 봐도 무방하다.

오타니는 다저스의 마지막 시범경기인 오는 25일 다저스타디움에서 열리는 LA 에인절스전에서 최종 리허설 피칭을 할 예정이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유혜정, 전 남편 서용빈 언급 "딸 태어났을 때 아빠 얼굴, 너무 속상했다"

2.

장윤정, ‘120억 펜트家’ 주인의 반전 소비 "해외 쇼핑템, 직구가 더 싸면 안 사"

3.

"190cm 육박" 송일국 삼둥이, 아빠 키 뛰어넘은 인증샷..체격도 비슷

4.

송해나, 확고한 왁싱 취향…"털이 싹다 없었으면 좋겠다"

5.

장영란, '백수' 남편 한창 점괘에 울컥…"돈 벌어다 주고 싶은 의지 강해"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'두산 방출' 43세 백전노장 은퇴는 없다! 사상 최초 시민구단 전격 입단

2.

"일본을 어떻게 이겨!" 중국도 화들짝 놀란 '탈아시아급' 전력, "女아시안컵 한일전→어른과 아이 싸움 같았다"

3.

'불꽃야구2' 올해도 대전 한밭야구장에서 타오른다, 스튜디오 C1-대전시-㈜국대 3자 전용구장 업무협약

4.

손흥민 대격분! 고작 4억짜리가 '살인 태클'→쏘니 부상 우려, MLS 초긴장…흥행 수표+대스타 몸 상하면 안 되는데

5.

역대급 미친 인성! '국민 밉상' 스쿠발, 은메달 야무지게 챙겼다…美 대표팀 망친 장본인→"메달 주우러 멀리도 왔네"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'두산 방출' 43세 백전노장 은퇴는 없다! 사상 최초 시민구단 전격 입단

2.

"일본을 어떻게 이겨!" 중국도 화들짝 놀란 '탈아시아급' 전력, "女아시안컵 한일전→어른과 아이 싸움 같았다"

3.

'불꽃야구2' 올해도 대전 한밭야구장에서 타오른다, 스튜디오 C1-대전시-㈜국대 3자 전용구장 업무협약

4.

손흥민 대격분! 고작 4억짜리가 '살인 태클'→쏘니 부상 우려, MLS 초긴장…흥행 수표+대스타 몸 상하면 안 되는데

5.

역대급 미친 인성! '국민 밉상' 스쿠발, 은메달 야무지게 챙겼다…美 대표팀 망친 장본인→"메달 주우러 멀리도 왔네"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.