"수비보다 타격 집중…" 한화→키움, 7kg 감량 날렵해진 18년 차 베테랑의 독한 승부수[수원현장]
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|15일 마산야구장에서 열린 NC 다이노스와 키움 히어로즈의 시범경기. 키움 안치홍이 숨을 고르고 있다. 창원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.15/
[수원=스포츠조선 정현석 기자] "어차피 타격에서 승부를 봐야 하는 선수입니다. 수비 부담은 최소화 할 생각입니다."
한화 이글스를 떠나 키움 히어로즈에 합류한 '베테랑 해결사' 안치홍이 시범경기부터 매서운 타격감을 과시하며 코칭스태프의 기대를 한몸에 받고 있다.
새 시즌을 앞두고 강도 높은 체중 감량을 통해 한층 날렵해진 몸상태로 돌아온 안치홍은 '수비'보다는 '공격'에 모든 에너지를 쏟아부을 전망. 당초 송성문의 빈자리인 3루 대체 선수로도 언급이 됐지만 시범경기를 치르면서 시선은 공격에 집중되는 분위기.
키움 설종진 감독은 19일 수원 KT전을 앞두고 "안치홍을 영입한 가장 큰 이유는 수비력보다는 확실한 타격 능력에 있다"며 "그런 공격적인 측면에서 감독 입장에서는 만족스럽다"고 전했다.
이 감독은 "현재 2루 포지션에서 박한결 선수가 공수 양면에서 잘해주고 있다"며 "어차피 타격에서 승부를 봐야 되는 거니까 수비쪽에 부담을 안 주기 위해 일단 지명타자를 좀 많이 이용하고 싶은 생각"이라고 구상을 밝혔다.
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|15일 마산야구장에서 열린 NC 다이노스와 키움 히어로즈의 시범경기. NC 신재인이 수비를 하고 있다. 1루수 주자는 키움 안치홍. 창원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.15/
올 시즌 프로 18년 차 베테랑이지만 신인 같은 각오다. 혹독한 체중 감량에 성공하며 배트 스피드와 순발력을 대폭 끌어올렸다는 평가.
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|22일 키움 히어로즈 선수단이 인천공항 제2터미널을 통해 전지훈련을 위해 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰하고 있는 안치홍. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.22/
한껏 모은 에너지를 수비로 분산하는 대신, 클러치 상황에서의 '한 방'에 집중하겠다는 전략적 선택이다.
안치홍은 이날 KT전도 2번 지명타자로 선발 출전한다. 시범 6경기 타율은 0.320, 1홈런, 1타점, 3득점. 장타율은 0.520이다.
이주형(중견수) 안치홍(지명타자) 브룩스(1루수) 박찬혁(우익수) 최주환(3루수) 임지열(좌익수) 어준서(유격수) 김건희(포수) 박한결(2루수) 라인업. 투수는 5선발 경쟁 중인 김윤하다.
키움 타선의 중심을 잡아줄 베테랑의 힘. 새로운 팀 타선에 연착륙할 경우, 키움 슌은 피들과 어울려 타선 화력을 배가할 전망이다.
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