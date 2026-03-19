'울산 드디어 첫걸음' 2026년 퓨처스리그, 3월 20일 개막

기사입력 2026-03-19 16:51


'울산 드디어 첫걸음' 2026년 퓨처스리그, 3월 20일 개막
8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 미리보는 KS, 만원관중 찾은 잠실야구장. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

[스포츠조선 김민경 기자] 2026 KBO 퓨처스리그가 오는 20일 이천(두산-LG), 서산(고양-한화), 문경(SSG-상무), 익산(삼성-KT), 마산(KIA-NC), 울산(롯데-울산) 등 6개 구장 경기를 시작으로 6개월 간의 대장정에 돌입한다.

2026 메디힐 KBO 퓨처스리그의 가장 큰 변화는 신생팀 울산의 합류다. 울산이 남부리그로 편입되고, 남부리그에 소속돼 있던 상무야구단이 북부리그로 이동하면서 북부 6팀, 남부 6팀 체제로 균형을 맞췄다. 북부리그와 남부리그는 팀당 121경기씩 치르며, 9월 20일까지 총 726경기를 치른다.

인터리그 운영 방식도 변경된다. 기존에는 상무를 제외한 남부리그 팀은 6차전(홈, 원정 각각 3경기), 상무는 8차전(홈 5경기, 원정 3경기), 북부리그 팀은 8차전(홈 3경기, 원정 5경기)을 치렀다. 올해부터는 모든 팀이 6차전(홈, 원정 각각 3경기)씩, 총 36경기를 펼친다.

올해부터는 월요일에 전 경기가 편성되며 화요일이 고정 휴식일로 운영된다. 경기 개시 시간은 오후 1시다. 다만 마산에서 열리는 평일 경기(공휴일 제외)는 월요일에 한해 오후 6시 30분에 시작하며, 울산 구장은 주말과 공휴일을 제외한 경기를 오후 6시 30분에 개시한다.

올해 서머리그 기간은 7월 15일부터 8월 24일까지다. 이 기간에는 혹서기 선수 보호와 경기력 향상을 위해 모든 경기를 오후 6시에 진행한다. 우천 등으로 인한 경기 취소 시에는 4~5월에 한해 다음날 더블헤더로 편성되며, 1, 2차전 모두 7이닝 경기로 치러진다. 또한 올해부터는 더블헤더 거행 시 엔트리 인원을 2명 증원해 28명까지 등록할 수 있다.

경기 운영 방식도 변경된다. 9회말 종료 후 동점 시 진행되는 승부치기는 10회부터 승부가 날 때까지 진행하던 기존 방식에서 12회까지로 제한한다. 이후에는 무승부로 처리한다. KBO리그 정식 도입에 앞서 지난해 시범적으로 실시했던 체크 스윙 비디오 판독은 올해부터 퓨처스리그에서 시행하지 않는다.

또한 지난해 신설된 퓨처스리그 챔피언 결정전은 이번 시즌에도 동일하게 진행한다. 퓨처스리그 정규시즌 각 리그 상위 2팀이 준결승에 진출하여, 준결승 경기의 승자 간의 단판 경기로 최종 우승팀을 가린다.

퓨처스리그 중계 편성도 확대됐다. 총 726경기 중 약 120경기가 tvN SPORTS, 약 40경기가 KBSN SPORTS를 통해 생중계 된다. TV 중계가 이뤄지는 모든 퓨처스리그 경기는 OTT 중계사인 TVING에서 시청 가능해 팬들은 더욱 다양한 채널을 통해 퓨처스리그를 즐길 수 있게 됐다.


개막일인 20일에는 울산이 롯데와 치르는 창단 첫 경기(울산)가 오후 6시 30분 KBSN스포츠를 통해 생중계 된다. 2025 KBO 퓨처스리그 챔피언결정전에서 우승한 '디펜딩 챔피언' KT와 삼성의 경기(익산)도 오후 1시 tvN SPORTS를 통해 생중계 된다.


김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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