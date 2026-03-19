김원형표 독한 야구 "2루-좌익수 경쟁, 기회 똑같이 줬다, 승자가 계속 주전이다" [부산 현장]

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[부산=스포츠조선 김용 기자] "마지막까지 본다. 개막전 선발이 되는 선수는 당연히 기회 준다."
2루에는 강승호, 오명진, 박준순, 이유찬, 박계범 5명의 선수가 붙었고 좌익수에는 김민석, 김대한, 박지훈, 김인태, 김주오, 홍성호, 김동준 등이 피말리는 경쟁을 했다.
김 감독은 시범경기에 와서도 이 선수, 저 선수에게 기회를 주며 적임자가 누군지 찾고 있다. 각자 개성이 너무 다르다. 방망이가 좋으면 수비가 조금 떨어지고, 수비가 좋으면 타격에서 뭔가 아쉽게 그런 식이다. 누구 하나 '탁' 튀어나오는 선수가 없다.
김 감독은 이내 진지하게 "경쟁 선수들 타석수를 계산해봤다. 기회는 비슷하게 돌아갔다. 감이 좋은 선수도, 아닌 선수도 있다. 그래도 남은 경기 끝까지 컨디션 체크를 할 것이다. 그 중 가장 좋은 선수가 3월28일 NC 다이노스와의 개막전 선발에 들어간다"고 밝혔다.
김 감독은 "그래도 마음 속에 조금 나은 선수가 있는지"라는 질문에는 "좌익수는 더 봐야한다. 2루는 한 발 앞서가는 선수가 있다"고 귀띔해줬다. 그러면서도 "개막전 상대가 NC니, 상대팀과 투수 상성 등을 고려해 끝까지 체크해보겠다. 시즌 중에도 물론 데이터를 참고는 할 것이다. 예를 들어 좌타자 오명진이 좌투수에 정말 약하면, 우타자 강승호가 나가는 게 맞다. 하지만 기본적으로 개막전 선발로 나가는 선수는 (주전이라는 개념으로) 어느정도는 기회를 줄 것"이라고 강조했다.
부산=김용 기자 awesome@sportschosun.com