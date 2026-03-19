김원형표 독한 야구 "2루-좌익수 경쟁, 기회 똑같이 줬다, 승자가 계속 주전이다" [부산 현장]

기사입력 2026-03-20 06:07


김원형표 독한 야구 "2루-좌익수 경쟁, 기회 똑같이 줬다, 승자가 계속…
17일 대전 한화생명볼파크 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 승리한 두산 김원형 감독이 플렉센을 반기고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.17/

[부산=스포츠조선 김용 기자] "마지막까지 본다. 개막전 선발이 되는 선수는 당연히 기회 준다."

두산 베어스의 주전 경쟁은 끝날줄 모른다.

두산은 김원형 신임 감독의 지휘 아래 스프링 캠프에서부터 2루수, 좌익수 주전 옥석 가리기를 진행했다.

2루에는 강승호, 오명진, 박준순, 이유찬, 박계범 5명의 선수가 붙었고 좌익수에는 김민석, 김대한, 박지훈, 김인태, 김주오, 홍성호, 김동준 등이 피말리는 경쟁을 했다.

김 감독은 시범경기에 와서도 이 선수, 저 선수에게 기회를 주며 적임자가 누군지 찾고 있다. 각자 개성이 너무 다르다. 방망이가 좋으면 수비가 조금 떨어지고, 수비가 좋으면 타격에서 뭔가 아쉽게 그런 식이다. 누구 하나 '탁' 튀어나오는 선수가 없다.

시범경기 중반에 접어든 시점 김 감독은 "여전히 행복한 고민중이시냐"는 질문에 "행복하기는 한데"라고 말하며 웃었다.

김 감독은 이내 진지하게 "경쟁 선수들 타석수를 계산해봤다. 기회는 비슷하게 돌아갔다. 감이 좋은 선수도, 아닌 선수도 있다. 그래도 남은 경기 끝까지 컨디션 체크를 할 것이다. 그 중 가장 좋은 선수가 3월28일 NC 다이노스와의 개막전 선발에 들어간다"고 밝혔다.

김 감독은 "그래도 마음 속에 조금 나은 선수가 있는지"라는 질문에는 "좌익수는 더 봐야한다. 2루는 한 발 앞서가는 선수가 있다"고 귀띔해줬다. 그러면서도 "개막전 상대가 NC니, 상대팀과 투수 상성 등을 고려해 끝까지 체크해보겠다. 시즌 중에도 물론 데이터를 참고는 할 것이다. 예를 들어 좌타자 오명진이 좌투수에 정말 약하면, 우타자 강승호가 나가는 게 맞다. 하지만 기본적으로 개막전 선발로 나가는 선수는 (주전이라는 개념으로) 어느정도는 기회를 줄 것"이라고 강조했다.


부산=김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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