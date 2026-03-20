"김도영 대주자? 생각도 못했다" 韓주루 1황이 돌아본 3년전, 그리고 호주전 감격의 순간 [인터뷰]

기사입력 2026-03-20 10:51


"김도영 대주자? 생각도 못했다" 韓주루 1황이 돌아본 3년전, 그리고 …
인터뷰에 임한 LG 박해민. 김영록 기자

"김도영 대주자? 생각도 못했다" 韓주루 1황이 돌아본 3년전, 그리고 …
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 9회초 1사 1루 이정후의 내야땅볼슌 1루주자 박해민이 2루 세이프되고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

"김도영 대주자? 생각도 못했다" 韓주루 1황이 돌아본 3년전, 그리고 …
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 9회초 1사 1,3루 안현민의 희생플라이때 3루주자 박해민이 득점에 성공한 후 문보경과 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

[인천=스포츠조선 김영록 기자] "사실 (김)도영이를 대신해서 대주자로 나갈 거란 생각은 못했다."

가슴이 터질듯한 상황에도 박해민의 눈은 침착하게 사방을 살폈다. 17년만의 쾌거를 연출한 베테랑다운 존재감이었다.

LG 트윈스 박해민(36)은 국제무대에서도 '주루플레이 1황'의 존재감을 유감없이 뽐냈다.

박해민은 19일, 월드베이스볼클래식(WBC) 무대에서 귀국하자마자 바로 리드오프로 SSG 랜더스와의 시범경기에 출전했다. 남은 경기를 모두 3타석씩 나가도 평소보다 타석 수가 좀 부족한 상황. 박해민은 "아직까진 조금 피로도가 남아있다"면서도 "감독님께 바로 나가겠다고 말씀을 드렸다. 타석에서 투수 상대하는 감각을 익히고, 공에 익숙해지는 시간이 필요할 것 같다"고 강조했다.

월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 호주전의 기적도 박해민의 발끝에서 나왔다. 6-2로 앞선 상황에서 김도영 대신 대주자로 투입됐고, 이정후의 유격수쪽 강습 땅볼 때 2루로 달려갔다.

이때 투수 글러브 맞고 흐른 땅볼을 호주 유격수 제리드 데일(KIA 타이거즈)이 2루에 던진게 빗나가는 실책이 나왔고, 박해민은 기민하게 3루까지 내달렸다. 그리고 안현민의 희생플라이 때 홈을 밟았다. 이 득점이 아니었다면 탈락이었다.


"김도영 대주자? 생각도 못했다" 韓주루 1황이 돌아본 3년전, 그리고 …
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 9회초 1사 1,3루 안현민의 희생플라이때 3루주자 박해민이 득점에 성공한 후 안현민과 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
19일 잠실구장에서 만난 박해민은 당시 상황에 대해 "도영이 대신 대주자 생각은 못했다. (안)현민이 정도 가면 내가 나가겠구나 생각했는데, 도영이에서 바로 나갔다. 어떻게든 들어와야하는데 라는 생각으로 머릿속이 가득 찼다"고 돌아봤다.

"염경엽 감독님께 감사드릴 포인트가 있다. 감독님이 아니었다면 2루에서 다리로 들어갔을 거다. 그런데 감독님께서 '2루에선 헤드 퍼스트로 들어가라'는 말씀을 3년 내내 하셨다. 그게 더 빠르고 살 수 있는 확률이 높으니까, 타구가 느리면 반드시 머리부터 들어가라는 거다. 공이 빠지긴 했지만, 감독님 덕분에 머리부터 들어간 게 큰 도움이 된 것 같다."


박해민은 2023 WBC 호주전을 회상했다. 당시 한국은 7대8로 패하면서 2라운드 진출에 실패했었다. 그 7점째를 뽑던 8회말 1사 만루 상황, 박해민에겐 평생의 아픔으로 남은 순간이다. 그는 "그때 내가 2루에 대주자로 나갔는데, 마지막에 병살 위험 상황이 있을 때 내가 홈으로 들어갔어야했다. 포수가 1루 뒤로 백업을 가있었다. 팀에서 콜도 해줬는데, 내가 못봐서 못들어가서 졌다"고 회상했다.


"김도영 대주자? 생각도 못했다" 韓주루 1황이 돌아본 3년전, 그리고 …
14일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 시범경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.14/
"왜 호주전 할 때만 이런 상황이 생기나 싶다. 사실 송구가 빠진 걸 못봤다. 살았다, 아웃이라고 하면 비디오 판독 요청해야지 하는데 저쪽에서 막 소리는 안들리고 기운이 느껴졌다. 급하게 보니까 다 오라고 난리더라. 그때 빠진 걸 확인하고 3루까지 갔다. 공이 천천히 구르길래 3루에선 살 수 있다는 생각을 했다. 모두의 기운이 모인 덕분에 마이애미까지 갈 수 있었다."

박해민은 "대표팀의 분위기 메이커는 저마이 존스"였다면서 "우리나라 선수들끼리 있으면 약간 딱딱한 분위기가 있는데, 외국인 선수가 3명이나 오고, 특히 저마이 존스가 워낙 밝아서 분위기가 더 좋아졌다"고 회상했다.

"경기를 뛰었으면 더 좋았겠지만, 마이애미에 간 것만으로도 너무 값진 경험이었다. 그 자체로도 꿈을 이뤘다. 도미니카공화국 선수들 연습하는 걸 봤는데, 그 친구들은 타격 연습도 풀스윙을 안하고 확실하게 자기 방향성을 갖고 치더라. 타티스 주니어, 소토, 마차도 이런 선수들도 그렇게 연습하고 있었다. 굉장히 인상깊게 봤다. 역시 야구를 배우는 건 끝이 없다."


"김도영 대주자? 생각도 못했다" 韓주루 1황이 돌아본 3년전, 그리고 …
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 9회초 1사 1,3루 안현민의 희생플라이때 3루주자 박해민이 홈으로 질주하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

인천=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

하정우♥차정원 7월 결혼설, 父 김용건도 속았다 "미안하다고 사과"

2.

송은이, 김숙 출연료 공개 "너무 조금 줘, 내 출연료에서 100만 원 떼 줬다"

3.

"연예인이랑 술 마셔봤어?"…유명 男 개그맨, 성폭행 재판 후 팬미팅[SC이슈]

4.

현대화, 교통사고 하반신 마비로 이혼 "척추뼈 6개 골절"[SC리뷰]

5.

'박수홍♥' 김다예, 독기 품은 '33kg 감량' 비법 "위고비 없이 뼈말라 가능"

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격!" '日, 수준이 다르다' 韓 정면충돌, 조 2위로 밀려나고도…호주 '일본, 시작부터 압도적 강함' 극찬 폭발

2.

'번번이 늦더니만…' 개막이 가까웠나, 홈런 타이밍 완벽 부활, 요미우리 출신 상대 120m 첫 당겨친 홈런

3.

"도하 참사로 월드컵 못 나갔다" 직접 아픈 기억 꺼낸 日 모리야스 감독, '日 홍명보' 응원 받고 WC 우승 재다짐

4.

"임찬규랑 뭐가 다른데?" 뽕 커브에 '감독발' 포크볼까지… '허허실실' 선발변신→특급조커 급부상

5.

"한국서 놀라운 경험" KIA V12 공신, 다시 기회 열렸다! 토론토 선발 후보 줄부상…감독도 "가능성 있다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격!" '日, 수준이 다르다' 韓 정면충돌, 조 2위로 밀려나고도…호주 '일본, 시작부터 압도적 강함' 극찬 폭발

2.

'번번이 늦더니만…' 개막이 가까웠나, 홈런 타이밍 완벽 부활, 요미우리 출신 상대 120m 첫 당겨친 홈런

3.

"도하 참사로 월드컵 못 나갔다" 직접 아픈 기억 꺼낸 日 모리야스 감독, '日 홍명보' 응원 받고 WC 우승 재다짐

4.

"임찬규랑 뭐가 다른데?" 뽕 커브에 '감독발' 포크볼까지… '허허실실' 선발변신→특급조커 급부상

5.

"한국서 놀라운 경험" KIA V12 공신, 다시 기회 열렸다! 토론토 선발 후보 줄부상…감독도 "가능성 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.