'한 타석 더!' 연속 파울플라이 분했나, 이것이 김도영 '근성'이다…걱정없는 사령탑, "우리나라에서 가장 잘치는 선수인데"

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "본인이 한 번 더 친다고 하더라고요."
19일 경기에서는 4번타자 겸 지명타자로 선발 출전했다. 미국 마이애미에서 8강전을 치르고 온 만큼, 아직 컨디션이 100%는 아닌 모습이었다. 투수 파을 플라이와 포수 파울플라이를 기록한 김도영은 마지막 타석에서는 삼진으로 물러났다.
이범호 KIA 감독은 20일 경기를 앞두고 "본인이 시차 같은 게 있다고 하더라. 지명타자로 한 두 경기 뛰고 서울에 가서 대타로 한 번 나가고 그 다음에는 수비로 내보려고 한다"고 했다.
100%는 아니지만, 큰 걱정은 없다. 이 감독은 "어제 친 공이 전부 몸 쪽에서 한 개 정도 빠졌다. 저런 공을 대처할 수 있으면 나빠 보이지는 않는다. 우리나라에서 가장 잘 치는 선수다. 본인이 알아서 맞출 거니 걱정이 없다"고 했다.
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이 감독은 "김도영은 오늘도 두 타석 정도를 생각하고 있다. 밸런스가 좋아서 치면 두 번 치고 바꾸고, 안 좋아서 한 번 더 친다면 세 번을 치게 할까 한다. 상황에 맞게 하려고 한다"고 말했다.
전날 데일이 리드오프로 나갔던 KIA는 카스트로를 전진 배치했다. 이 감독은 "1,2번이 가장 중요한 거 같다. 데일이 1,2번에 있으면 자기 밸런스가 안 맞았을 때 중하위 타선으로 내려와 어떻게 대처하는 지도 보고 싶다. 지금 (나)성범이나 (김)도영이 등이 컨디션이 좋으니 (김)선빈이와 중심에 놔두고 데일을 6~7번에 두는 것도 해보려고 한다. 아직 어떤 게 더 낫다라고 판단하기는 어렵다. (김)호령이의 페이스가 좋으니 2번에 두고 페이스가 떨어졌을 때 카스트로와 데일을 1,2번에 두는 것도 해볼 수 있다. 또 (윤)도현이나 (오)선우를 같이 사용할 수 있는 것도 남은 시범경기에 해보려고 한다. 여러가지로 팀이 이길 수 있는 방법을 생각해보고 있다"고 말했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com