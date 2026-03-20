'한 타석 더!' 연속 파울플라이 분했나, 이것이 김도영 '근성'이다…걱정없는 사령탑, "우리나라에서 가장 잘치는 선수인데"

기사입력 2026-03-20 12:43


'한 타석 더!' 연속 파울플라이 분했나, 이것이 김도영 '근성'이다…걱…
19일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기. 1회초 KIA 김도영이 내야 플라이로 물러나고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.19/

'한 타석 더!' 연속 파울플라이 분했나, 이것이 김도영 '근성'이다…걱…
19일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기. 타격을 하는 KIA 김도영. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.19/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "본인이 한 번 더 친다고 하더라고요."

KIA 타이거즈는 20일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스와 시범경기를 한다.

WBC 대표팀 일정을 마치고 지난 19일 본격적으로 팀 훈련에 합류한 김도영은 곧바로 선발 출전했다.

19일 경기에서는 4번타자 겸 지명타자로 선발 출전했다. 미국 마이애미에서 8강전을 치르고 온 만큼, 아직 컨디션이 100%는 아닌 모습이었다. 투수 파을 플라이와 포수 파울플라이를 기록한 김도영은 마지막 타석에서는 삼진으로 물러났다.

이범호 KIA 감독은 20일 경기를 앞두고 "본인이 시차 같은 게 있다고 하더라. 지명타자로 한 두 경기 뛰고 서울에 가서 대타로 한 번 나가고 그 다음에는 수비로 내보려고 한다"고 했다.

원래 김도영은 두 타석만 소화하려고 했다. 세 번째 타석은 자청. 두 타석에서 뜬공으로 물러난 김도영은 "뜬공 두 개를 치더니 한 번 더 친다고 하더라. 그래서 한 번 더 치라고 했다"고 말했다.

100%는 아니지만, 큰 걱정은 없다. 이 감독은 "어제 친 공이 전부 몸 쪽에서 한 개 정도 빠졌다. 저런 공을 대처할 수 있으면 나빠 보이지는 않는다. 우리나라에서 가장 잘 치는 선수다. 본인이 알아서 맞출 거니 걱정이 없다"고 했다.


'한 타석 더!' 연속 파울플라이 분했나, 이것이 김도영 '근성'이다…걱…
19일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기. 4회초 KIA 카스트로가 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.19/
이날 KIA는 해럴드 카스트로(좌익수)-김호령(중견수)-김도영(지명타자)-나성범(우익수)-윤도현(2루수)-오선우(1루수)-제리드 데일(유격수)-한준수(포수)-박민(3루수) 순으로 선발 타선을 짰다. 선발 투수는 김태형이 나선다.


이 감독은 "김도영은 오늘도 두 타석 정도를 생각하고 있다. 밸런스가 좋아서 치면 두 번 치고 바꾸고, 안 좋아서 한 번 더 친다면 세 번을 치게 할까 한다. 상황에 맞게 하려고 한다"고 말했다.

전날 데일이 리드오프로 나갔던 KIA는 카스트로를 전진 배치했다. 이 감독은 "1,2번이 가장 중요한 거 같다. 데일이 1,2번에 있으면 자기 밸런스가 안 맞았을 때 중하위 타선으로 내려와 어떻게 대처하는 지도 보고 싶다. 지금 (나)성범이나 (김)도영이 등이 컨디션이 좋으니 (김)선빈이와 중심에 놔두고 데일을 6~7번에 두는 것도 해보려고 한다. 아직 어떤 게 더 낫다라고 판단하기는 어렵다. (김)호령이의 페이스가 좋으니 2번에 두고 페이스가 떨어졌을 때 카스트로와 데일을 1,2번에 두는 것도 해볼 수 있다. 또 (윤)도현이나 (오)선우를 같이 사용할 수 있는 것도 남은 시범경기에 해보려고 한다. 여러가지로 팀이 이길 수 있는 방법을 생각해보고 있다"고 말했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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