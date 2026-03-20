제주도에서 KBO리그를 외치다…"내꿈은 응원단장" 팬과 함께 함성-질주-배틀 미션

|
|
[스포츠조선 김영록 기자] KBO 리그의 함성이 제주에도 울려퍼진다.
'내 꿈은 KBO 981리그 응원단장'은 응원하는 구단의 응원단장이 되어 실제 리그에 참여하는 듯한 몰입감을 경험할 수 있는 팬 참여형 프로그램으로, KBO 리그 개막에 맞추어 오는 28일부터 '9.81파크 제주'에서 전용 애플리케이션을 통해 참여할 수 있다.
희망 구단의 패키지를 구매하면 해당 구단 소속으로 파크 내 액티비티 미션에 도전할 수 있으며, 이용객의 주행 데이터, 함성(데시벨) 등 실시간으로 수집 및 분석된 미션 수행 결과가 소속된 구단 순위에 반영된다.
구단 순위 경쟁과 함께 개인별 데이터인 '응원단장 능력치'도 제공된다. '5툴 플레이어' 개념을 차용한 ▲질주력(레이스981) ▲돌진력(링고) ▲열정력(응원질러·세리모니) ▲생존력(아레나·프로아레나) ▲회전력(하늘그네)의 5가지 지표를 통해 더욱 정교한 경쟁과 도전의 재미를 경험할 수 있다.
구단별 소속감과 몰입감을 높이기 위한 공간 연출도 파크 곳곳에 마련한다. 구단별 유니폼을 전시한 '981 클럽하우스' 및 입구 디스플레이존을 통해 제주도에서도 KBO 리그의 열기를 느낄 수 있을 예정이다.
KBO와 대성파인텍 모노리스 사업부는 '내 꿈은 KBO 981리그 응원단장' 캠페인과 같은 새로운 형태의 팬 경험 제공을 위해 다양한 협업을 이어갈 계획이다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com