'봄 롯데 어떻게 이겨요' 엄상백 7실점 와르르, 칭찬 일색 → 또 위기 [부산 리포트]

21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 2회말 한화 엄상백이 롯데 이호준의 땅볼타구를 잡아 1루 악송구를 범한 뒤 아쉬워하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.21/
[부산=스포츠조선 나유리 기자]롯데 자이언츠 타선이 뜨거운건가, 투수가 부진한건가. 어쩌면 둘 다일지도 모른다. 한화 이글스 엄상백이 선발로 나선 시범경기 등판에서 부진했다.
한화는 21일 부산 사직구장에서 롯데 자이언츠와 시범경기 맞대결을 펼쳤다.
한화는 이날 선발 투수로 엄상백이 등판했다. 1회초 한화 타선이 먼저 점수를 뽑아냈다. 롯데 1선발 엘빈 로드리게스를 상대로 만든 무사 만루 찬스에서 노시환이 2타점 적시타를 터뜨리면서 2-0으로 기분 좋게 시작했다.
그러나 이어진 1회말 곧바로 엄상백이 실점을 내줬다. 1사 후 손호영과 윤동희의 연속 안타로 주자가 쌓였고, 뒤이어 전준우의 적시타때 좌익수 수비 실책이 더해지며 2루에 있던 손호영이 홈까지 들어왔다.
21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 한화 선발투수 엄상백이 역투하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.21/
엄상백은 노진혁을 유격수 뜬공 처리하며 2아웃을 잡았지만, 한태양에게 우전 적시타를 허용하면서 1점을 더 내줬다. 홈보살로 2루주자 전준우의 홈 득점을 막아낸 것이 위안이었다.
2회 1사 2루 위기를 무실점으로 잘 넘긴 엄상백은 3회와 4회 연거푸 추가점을 내줬다.
3회 선두타자 손호영 타석에서 변화구가 통하지 않으면서 볼넷을 내줬고, 이어 윤동희에게 우익수 키를 넘기는 2루타를 얻어맞았다. 무사 2,3루에서 전준우의 내야안타와 노진혁의 병살타때 주자들이 1명씩 득점하면서 4실점째를 기록했다.
21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 1회말 1사 1,2루 한화 엄상백 허인서 배터리가 롯데 전준우에 1타점 적시타를 내준 뒤 이야기를 하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.21/
한화가 3-4로 추격하는 상황에서 4회말 또 실점했다. 1사 후 이호준에게 중전 안타를 내준 엄상백은 신윤후의 안타로 주자 1,2루 위기에 몰렸다. 장두성을 우익수 플라이로 잘 처리했으나 폭투로 주자2명이 모두 득점권에 진루하는 실수가 나왔고, 곧이어 손호영의 2루타때 주자 2명이 모두 홈까지 파고들었다. 여기에 윤동희까지 초구를 통타해 장타를 만들면서 2루주자 손호영의 득점을 막지 못했다.
4회 3실점으로 총 7실점한 엄상백은 최종 기록 4이닝 10안타 1볼넷 7실점을 기록한 후 5회말을 앞두고 교체됐다. 투구수 63개. 직구 최고 구속은 149km, 평균 구속은 146km이었고 체인지업을 36구 던졌다.
스프링캠프 연습경기와 자체 청백전, 지난 15일 SSG전 불펜 등판(3이닝 무실점)까지 호투를 이어오며 김경문 감독의 칭찬을 받았던 엄상백이지만, 시범경기 1위팀 롯데를 상대로 무너지고 말았다. 아직 시즌 개막 후 보직이 완벽히 확정되지 않은 상황에서 고민이 깊어지게 됐다.