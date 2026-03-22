믿고 맡겨도 될까? 이닝당 볼넷 2개가 디폴트, 개막하면 나아질까?

최종수정 2026-03-22 00:35

믿고 맡겨도 될까? 이닝당 볼넷 2개가 디폴트, 개막하면 나아질까?
17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 삼성의 경기. 2회 등판 2실점을 허용한 삼성 미야지. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.17/

[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 야심 차게 영입한 아시아쿼터 우완 파이어볼러 미야지 유라(27).

시범경기 내내 롤러코스터가 이어지고 있다. 기록을 뜯어보면 경이로운 수치와 절망적인 수치가 공존한다. 마운드 위 '지킬 앤 하이드' 같은 모습에 코칭스태프의 고심도 깊어지고 있다.

강력한 구위, 1할대 피안타율 vs 이닝당 볼넷 2개 발목잡는 제구

미야지의 시범경기 기록 중 눈에 띄는 것은 0.143의 피안타율이다.

에이스급 투수도 기록하기 힘든 수치. 상대 타자들이 미야지의 강력하고 변화무쌍한 공에 정타를 맞히지 못하고 있다는 방증이다. 4이닝 동안 뽑아낸 6개의 탈삼진 역시 위력을 입증한다.

다만, 문제는 제구력이다. 4경기 4이닝을 소화하는 동안 무려 8개의 4사구를 남발했다. 이닝당 2개다. 매 이닝 2명의 타자를 걸어 내보냈다는 뜻이다. 이 바람에 이닝당 출루 허용률(WHIP)은 무려 2.25까지 치솟았다. 아무리 안타를 안 맞아도 셀프로 투구수를 늘리며 위기를 자초하고 있는 셈이다.


믿고 맡겨도 될까? 이닝당 볼넷 2개가 디폴트, 개막하면 나아질까?
15일 이천베어스파크에서 열린 삼성과 두산의 시범경기. 삼성 미야지가 역투하고 있다. 이천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.15/
'4이닝 89구' 불펜 효율성 글쎄…

투구 수 관리 측면에서도 낙제점이다.


미야지는 4이닝을 소화하는 데 89구를 소모했다. 이닝당 평균 22개가 넘는 공을 던진 셈. 이렇게 되면 야수들의 집중력도 떨어질 수 밖에 없다. 현재의 제구력으로는 박빙의 승부처에서 불펜 투입이 쉽지 않을 수 있다.

삼성 박진만 감독은 "미야지 선수가 탈삼진 능력이 뛰어나기 때문에 김윤수 선수 같이 중요한 순간, 강타자와 숭부를 하도록 할 생각"이라고 구상을 밝혔다. 하지만 이는 4사구를 남발하지 않는다는 전제 하에 유효한 플랜이다.
믿고 맡겨도 될까? 이닝당 볼넷 2개가 디폴트, 개막하면 나아질까?
17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 미야지. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.17/
시즌 개막 전 '영점 조정'이 생존 열쇠

미야지의 극과극 패턴은 전형적인 '구위형 투수'가 겪는 환경 변화의 적응 과정일 수 있다.

일본 독립리그 출신 미야지는 모든 게 낯설다. 이렇게 많은 관중 앞에 서본 적이 없다.

KBO리그 타자도 생소하고, 처음 접하는 ABS 시스템도 낯설다. 높낮이, 흙의 경도가 제각각인 각 구장 마운드에 적응도 해야 하는 상황.

일단 여러가지 상황을 두루 경험할 때까지 충분한 적응 과정을 가지도록 할 필요가 있다.

캠프 당시 페이스업이 다른 선수들에 비해 늦은 편인 만큼 날씨가 따뜻해질수록 구위가 150㎞ 중반대로 더 오를 공산이 크다. 이 경우 포크볼과 슬라이더 유인구 효율이 높아지면서 4사구가 훌쩍 줄어들 수 있다.

아직은 불안감보다 기대감이 더 큰 투수, 미야지 유라의 적응과정을 유심히 지켜볼 필요가 있다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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