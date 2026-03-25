[속보]'트라웃 천적' 오타니 또 이겼다, 이번엔 156.6㎞ 강속구로 헛스윙 제거...WBC 이후 4타석 연속 삼진
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|LA 다저스 오타니 쇼헤이가 마이크 트라웃과의 두 번째 대결에서도 승리했다. AP연합뉴스
[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 LA 에인절스 마이크 트라웃과의 맞대결에서 또 이겼다. 이번에도 삼진이다.
오타니는 25일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 진행 중인 LA 에인절스와의 시범경기 최종전에 선발등판해 1회 트라웃과 대결했다.
선두 좌타 잭 네토를 95마일 싱커로 헛스윙 삼진으로 잡은 오타니는 2번 트라웃을 상대로 숨을 가다듬고 다시 피칭에 들어갔다. 초구 커브와 2구 직구를 스트라이크로 찔러 넣은 오타니는 3,4구를 연속 볼로 유인한 뒤 볼카운트 2B2S에서 5구째 97.3마일(156.6㎞) 직구를 바깥쪽 높은 코스로 던져 체크스윙을 유도해 삼진처리했다.
둘은 앞서 경기 기준으로 두 차례 맞대결을 벌여 오타니가 모두 삼진으로 잡아냈다.
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|2024년 스프링트레이닝서 해후한 오타니와 트라웃. AP연합뉴스
역사적인 둘의 첫 맞대결은 2023년 3월 22일 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 결승전이다. 당시 오타니는 3-2로 앞선 9회초에 마무리로 등판해 2사후 트라웃을 풀카운트에서 6구째 바깥쪽으로 87.2마일 스위퍼로 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 우승을 확정지었다. WBC 역사상 가장 극적인 장면으로 남아 있다.
이후 다저스로 이적한 오타니는 팔꿈치 수술 재활로 2024년에는 타자로만 활약하다 지난해 6월 마운드에 복귀했다. 트라웃과는 8월 14일 에인절스타디움에서 다시 만났다. 선발로 등판한 오타니는 트라웃과 두 번 대결해 모두 삼진으로 돌려세웠다.
그러니까지 이날 1회 첫 타석까지 트라웃을 4타석 연속 삼진으로 잡아낸 것이다.
지난 19일 이번 시범경기에 첫 등판해 샌프란시스코 자이언츠를 상대로 4⅓이닝 1안타 2볼넷 4탈삼진 무실점으로 호투한 오타니는 이날도 절정의 피칭 감각을 뽐내고 있다. 투구수는 75~80개 정도로 가져갈 것으로 보인다.
에인절스 시절인 2023년 이후 3년 만에 시즌 시작부터 투타 겸업을 수행하는 오타니는 오는 4월 1일 클리블랜드 가디언스와의 홈경기에 시즌 첫 선발등판을 할 예정이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com
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|2023년 3월 미국과의 WBC 결승서 마지막 타자 마이크 트라웃을 삼진으로 잡고 우승을 확정지은 일본 마무리 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스
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