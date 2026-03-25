"올해는 보여줘야 해" 美 매체 간절한 주문, 개막 하루 전 3점홈런 쾅! 이정후 예열 완료

최종수정 2026-03-25 16:59

"올해는 보여줘야 해" 美 매체 간절한 주문, 개막 하루 전 3점홈런 쾅…
샌프란시스코 자이언츠 이정후가 25일(한국시각) 오라클파크에서 열린 멕시칸리그 술타네스 데 몬테레이와의 연습경기에서 4회 우월 홈런을 터뜨리고 들어와 먼저 홈을 밟은 윌리 아다메스와 격한 포옹을 나누고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 정규시즌 개막을 하루 앞두고 장쾌한 대포를 쏘아올리며 예열을 완료했다.

이정후는 25일(이하 한국시각) 오라클파크에서 열린 연습경기에서 멕시칸리그 '술타네스 데 몬테레이'를 상대로 5번 우익수로 선발출전해 2타석 1타수 1안타 3타점 1볼넷을 기록했다.

2회 1사후 첫 타석에서 볼넷으로 출루한 이정후는 0-0이던 4회말 선제 홈런포를 터뜨렸다. 1사후 라파엘 데버스와 윌리 아다메스가 연속 볼넷을 얻어 1,2루 찬스를 만들었다.

이어 타석에 들어선 이정후는 좌완 저스터스 셰필드를 상대로 볼카운트 1B1S에서 3구째 가운데 높은 코스로 날아드는 81.7마일 슬라이더를 그대로 끌어당겨 우월 스리런포로 연결했다.

발사각 33도, 타구속도 99.9마일로 크게 포물선을 그리며 날아간 타구는 오라클파크 우측 빨간 벽돌 펜스 위 관중석에서 구경하고 있던 한 남성 팬의 글러브 안에 꽂혔다. 비거리 390피트.


"올해는 보여줘야 해" 美 매체 간절한 주문, 개막 하루 전 3점홈런 쾅…
이정후가 0-0이던 4회말 1사 1,2루에서 우월 선제 3점홈런을 터뜨리고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

"올해는 보여줘야 해" 美 매체 간절한 주문, 개막 하루 전 3점홈런 쾅…
샌프란시스코 자이언츠와 뉴욕 양키스의 정규시즌 공식 개막전이 26일 오전 오라클파크에서 펼쳐진다. 맥스 프리드와 로간 웹이 선발로 각각 예고됐다.
이날 경기는 정식 시범경기는 아니지만, 멕시칸리그 전통의 강호 몬테레이를 상대로 실전 못지 않은 긴장감 속에서 펼쳐졌다. 2만3062명의 관중이 들어찼다.

이정후가 홈런을 빼앗은 셰필드는 메이저리그에서 2018년부터 2023년까지 5시즌을 활약한 베테랑. 통산 48경기에서 186이닝을 던져 12승12패, 평균자책점 5.47, 155탈삼진을 기록하고 신시내티 레즈 마이너리그를 거쳐 올해 멕시칸리그로 넘어갔다.

이정후는 5회 수비 때 교체됐고, 샌프란시스코는 8대2로 승리했다.


이제 이정후는 26일 오전 9시5분 같은 장소에서 열리는 뉴욕 양키스와 개막전에 출전해 2026시즌을 열어젖힌다.

그는 시범경기에서 8경기에 출전해 타율 0.455(22타수 10안타), 1홈런, 4타점, 4득점, 2볼넷, OPS 1.227을 마크했다. 특히 24타석에서 삼진은 한 개도 당하지 않았다.

수비에서는 올해 새롭게 맡은 우익수로 7차례, 중견수로 1차례 선발출전했고, 타순은 리드오프 3번, 2~6번을 각 한 번씩 맡았다. 개막전에서도 리드오프로 나설 지는 지켜봐야 한다. MLB.com은 이정후를 7번 우익수로 예상했다.

이번 봄 전반적으로 타격감은 안정적이었다. 한 경기를 제외한 7경기에서 안타를 쳤다. 물론 매경기 출루를 기록했다. 월드베이스볼클래식(WBC)에서는 5경기에서 타율 0.235(21타수 5안타), 2타점, 4득점을 기록했다.

지역 유력 매체 샌프란시스코 크로니클은 '메이저리그에 익숙해지기 위해 1년을 또 보낸 이정후는 올해 모든 힘을 발휘해야 할 시즌'이라고 주문했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경진 "암 투병으로 38kg까지 빠져, 모친상·언니상 후 홀로 견뎠다"

2.

'38세' 지나, 성매매 벌금형 10년만 복귀하나 "광기·다이어트"

3.

"이휘재, '불후' 복귀 후 추가 일정 無…방송가 외면 받은 것" ('연예뒤통령')

4.

장현성 "사망 전문 배우? '왕사남'에선 1분 만에 죽어"(데이앤나잇)

5.

태진아, '중증 치매' 아내 근황 "아직까지 날 기억...더 나빠지지 않고 멈춘 상태"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 때문에 못 해 먹겠네!' 바르셀로나 이적 요청…'등번호 7번' 부담감 너무 컸다→퇴보한 토트넘 탈출

2.

[오피셜]'최악 시나리오 현실됐다' 1선발 복사근 파열 → "대체 선수 영입 추진 중"

3.

망하고 있는 일본 손흥민 파격 발언 "日 월드컵 우승 충분히 가능"

4.

4할 김혜성 보다 낫다? 증명실패! 프리랜드 시범경기 타율 0.125로 마무리. 논란은 개막전으로

5.

메시랑 같이 등장할 수 있는 유일한 한국인, 손흥민 미쳤다! 메시와 어깨동무, 그리에즈만까지 AI 쓰리샷...역시 최강 스타성

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 때문에 못 해 먹겠네!' 바르셀로나 이적 요청…'등번호 7번' 부담감 너무 컸다→퇴보한 토트넘 탈출

2.

[오피셜]'최악 시나리오 현실됐다' 1선발 복사근 파열 → "대체 선수 영입 추진 중"

3.

망하고 있는 일본 손흥민 파격 발언 "日 월드컵 우승 충분히 가능"

4.

4할 김혜성 보다 낫다? 증명실패! 프리랜드 시범경기 타율 0.125로 마무리. 논란은 개막전으로

5.

메시랑 같이 등장할 수 있는 유일한 한국인, 손흥민 미쳤다! 메시와 어깨동무, 그리에즈만까지 AI 쓰리샷...역시 최강 스타성

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.