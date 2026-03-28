충격 날벼락! '우승팀 11승 에이스' 팔꿈치→옆구리 미세손상. 한달 빠진다. 아쿼 없으면 어쩔뻔[잠실 현장]
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|24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 시범경기. LG 손주영이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.24/
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|24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 시범경기. LG 손주영이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.24/
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|24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 시범경기. LG 손주영이 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.24/
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]WBC에서 팔꿈치 이상으로 내려갔던 LG 트윈스 손주영이 이번엔 옆구리 통증이 왔다.
LG 염경엽 감독은 정규리그 개막전인 28일 잠실 KT 위즈전에 앞서 손주영의 부상소식을 전했다.
염 감독은 "손주영이 캐치볼을 하고 옆구리가 안좋다고 해서 어제(27일) 찍어봤더니 미세손상이라고 하더라"면서 "천천히 하려고 한다. 4월말쯤엔 회복이 된다고 하는데 일단 2주 동안은 무조건 움직이면 안된다"라고 했다.
손주영은 지난 9일 WBC 호주전서 선발등판했다가 1이닝을 던진 뒤 팔꿈치가 좋지 않아 자진 강판했었다. 한국이 8강에 진출해 마이애미로 떠났지만 손주영은 귀국해 정밀 검진을 받았고 다행히 큰 부상이 아니라 일주일 뒤 다시 캐치볼을 시작했고, 지난 24일 잠실에서 열린 키움 히어로즈전서 선발등판해 1⅔이닝, 42개의 공을 던지며 정규시즌 준비를 했다.
LG구단은 "손주영 선수가 화요일(24일) 시범경기 투구후 다음날 캐치볼 때 우측 옆구리에 불편함을 느꼈다"면서 "목요일(26일)과 금요일(27일) 두차례 정밀 검진을 한 결과 우측 내복사근 미세손상으로 나왔다"라고 밝혔다.
당초 계획은 2군에서 한차례 더 선발등판을 하고 그 결과에 따라 1군 등판 시기를 조율하는 것이었다.
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|24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 시범경기. LG 손주영이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.24/
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|16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. 2회말 투구를 마친 LG 웰스가 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.16/
손주영의 빈자리를 아시아쿼터 투수인 라클란 웰스가 메우기로 한 상황이라 손주영이 일찍 돌아올 수 있으면 6인 선발 로테이션으로 1~2주 정도를 돌면서 선발 투수들의 초반 피로도를 줄여줄 계획까지 생각을 했었다.
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|16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. LG 선발투수 라클란 웰스가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.16/
하지만 손주영이 옆구리 통증으로 한달 정도 빠지게 되면서 웰스가 포함된 5인 로테이션으로 4월까지 끌고가야 하는 상황이 됐다.
염 감독은 "웰스가 로테이션에 계속 들어갈 것이고 4월 중순에 김윤식이 제대를 하면 윤식이도 준비를 시켜서 투입시킬 계획"이라고 밝혔다.
손주영은 지난 2024년 LG의 선발진에서 맹활약한 왼손 에이스다. 2024년엔 28경기서 144⅔이닝을 던지며 9승10패 1홀드 평균자책점 3.29를 기록했고, 지난해엔 30경기에 나서 153이닝을 던지고 11승6패 평균자책점 3.41을 올렸다.
염 감독은 "우리팀은 5월에야 정상적으로 시작할 수 있을 것 같다"며 씁쓸한 미소를 지었다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com
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