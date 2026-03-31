"일요일도 나가야 한다. 80개 전후에서 끊어준다" 박진만 감독이 밝힌, 오러클린 활용법 [대구 현장]

24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 삼성 선발투수 오러클린이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "투구수는 80개 전후다."

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삼성 라이온즈 박진만 감독이 대체 외국인 선수 오러클린 활용법을 밝혔다.

삼성은 31일 대구삼성라이온즈파크에서 두산 베어스와 주중 3연전 첫 번째 경기를 갖는다.

삼성은 롯데 자이언츠와의 개막 2연전을 충격적으로 다 지고, 두산과 만나게 됐다. 무조건 첫 경기에서 연패를 끊어내야 하는 상황이다.

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이날 삼성 선발은 오러클린이다. 매닝의 부상 이탈로 급하게 대체 선수로 영입했다. 하지만 기대가 크다. 일단 호주 국가대표로 한국 선수들과 자주 만나 어떤 투수인지 안다. 능수능란한 경기 운영이 장점이다. 시범경기에서도 잘 던지며 정규시즌 활약을 예고했다.

28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 인터뷰하고 있는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/

박 감독은 경기를 앞두고 "연패를 끊을 수 있게 잘 던졌으면 좋겠다"고 하며 "화-일요일 주 2회 들어가야 하는 상황이다. 또 첫 등판이다. 그래서 투구수를 어느정도 정해놓고 해야한다. 80~85개 정도다. 80개 전후에서 끊어줄 것"이라고 밝혔다.

롯데 2경기를 보면 선발은 좋았다. 타선이 문제였다. 개막전 선발 후라도 6이닝 3실점, 2차전 최원태 6이닝 2실점이었다. 박 감독은 "후라도는 1선발로 조금 아쉬웠다고 한다면 최원태는 정말 잘해줬다. 자기 몫을 충분히 했다. 작년 후반부터 궤도에 올라선 것 같다. 마운드에서 자신감을 갖고 자기 공을 던지는 게 좋아보였다"고 평가했다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com