최형우 3470일 만에 홈런포가 시작이었다...디아즈 극적 동점포 삼성, 두산과 무승부 [대구 현장]

31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 두산의 경기. 7회말 솔로홈런을 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.31/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 천신만고 끝 동점, 무승부에 만족.

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우승 후보 삼성 라이온즈의 우여곡절 끝 3연패 위기에서 잠시 벗어났다. 2연패 후 무승부. 홈런의 힘으로 상대 불펜을 무너뜨리며, 극적으로 동점을 만들었지만 경기를 뒤집지는 못했다.

삼성은 31일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 두산과의 주중 3연전 첫 번째 경기에서 연장 접전 끝에 5대5로 비겼다.

롯데 2연전에서 결정적일 때 침묵한 타선. 박진만 감독은 충격 요법을 줬다. 2연전 9타수 무안타로 부진했던 김영웅을 1번으로 올리는 파격수를 선택했다. 투수들이 김영웅과 더 적극적으로 승부할 거라는 계산에서였다.

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그리고 또 하나 변수는 선발 오러클린. 매닝의 부상 이탈로 급하게 데려온 대체 자원. 시범경기에서는 잘 던졌지만, 정규시즌 데뷔전에서는 어떤 모습을 보여줄지 지켜봐야 했다.

31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 두산의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 오러클린. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.31/

경기는 초반 팽팽했다. 오러클린이 안정된 제구와 변화구 구사로 두산 타선을 이겨냈다. 지난해 삼성을 상대로 약했고, 올해 시범경기 극심한 부진을 보인 두산 선발 잭 로그도 이날은 쾌조의 컨디션을 보여줬다. 2회까지 점수가 나지 않았다.

3회 양팀이 1점씩을 주고 받았다. 두산은 3회초 정수빈의 1타점 내야안타로 선취점을 냈다. 그러자 삼성이 3회말 류지혁의 볼넷 출루 후 도루와 김성윤의 내야 땅볼 타점으로 맞섰다.

31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 두산의 경기. 선발 투구하고 있는 두산 잭로그. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.31/

균형이 깨진 건 4회. 두산이 4회초 흔들린 오러클린을 상대로 3점을 뽑아냈다. 김민석의 1타점 적시타에 이어 박찬호가 2타점 2루타까지 때려냈다. 잘 던지던 오러클린인데, 투구수가 늘어나며 구위가 떨어지는 모습이었다.

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두산은 5회 바뀐 투수 육선엽을 상대로 안재석이 희생 플라이 타점까지 더해 점수차를 벌렸다.

하지만 삼성도 포기하지 않았다. 7회 최형우가 호투하던 잭 로그를 상대로 추격의 솔로포를 때려냈다. 최형우의 삼성 이적 후 첫 홈런. 무려 3470일 만에 삼성 유니폼을 입고 홈런을 친 최형우였다. 이 홈런은 삼성 팀 전체의 시즌 첫 홈런이기도 했다.

31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 두산의 경기. 2회 선두타자 안타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.31/

그 홈런이 시발점이 됐다. 삼성은 8회말 기어이 경기를 동점으로 만들었다. 삼성 좌타 라인을 대비해 두산 좌완 이병헌이 올라왔다. 2사까지 잘 잡았다. 하지만 김성윤에게 바가지 안타를 맞으며 흔들렸다. 구자욱까지 안타를 쳤다. 이어 등장한 디아즈가 극적이 동점 스리런 홈런을 터뜨렸다. 지난해 50홈런 새 역사를 쓴 디아즈의 2026 시즌 마수걸이포.

경기는 연장으로 흘렀다. 두산은 연장 10회초 선두 조수행이 기습 번트 안타로 출루했으나, 박찬호가 희생 번트를 실패해 찬물이 끼얹어졌다.

31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 두산의 경기. 8회말 두산 이병헌 상대 동점 3점 홈런을 날린 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.31/

삼성도 연장 10회말 선두 김영웅이 상대 마무리 김택연으로부터 우전 안타를 쳤다. 13타수 무안타 침묵을 깨는 값진 안타가 중요할 때 나왔다. 하지만 1사 2루 찬스서 믿었던 구자욱과 디아즈가 침묵하며 결승점을 뽑지 못했다.

11회말 또 찬스가 찾아왔다. 선두 최형우가 바뀐 투수 양재훈을 상대로 중전 안타를 치고 출루한 것. 희생 번트로 다시 1사 2루. 김지찬 자동 고의4구. 하지만 박세혁이 허무하게 헛스윙 삼진을 당해 기회가 날아갔다. 9번이 심재훈이었으나, 야수를 다 써 대타가 없었다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com