'7연속 4사구' 악몽의 그곳으로... 이상하게 꼬인다. 우승 감독과 청출어람 감독의 2026 첫만남

19일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 LG의 경기. 선발 투구하는 LG 송승기. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.19/

16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. LG 선발투수 라클란 웰스가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.16/

3일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 LG 치리노스. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.03/

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[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스에게 이상하게 꼬이는 두 팀이 있다. 키움 히어로즈와 NC 다이노스다.

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지난해 성적을 봐도 꼴찌인 키움에 9승7패로 근소하게 앞섰다. NC에겐 8승8패였다. 나머지 8개 구단에겐 모두 5할이 넘는 승률을 보였는데 유일하게 NC에게만 5할이었다.

이상하게 경기가 꼬이고 잘 안풀린다.

LG에서 3년간 타격코치와 QC코치, 수석코치 등을 거치며 염경엽 감독으로부터 감독 수업을 받았던 이호준 감독이 NC에 있어서 일 수도.

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적나라하게 보여준게 지난해 9월 24일 창원경기. 그 유명한 7연속 4사구가 나온 그 경기다.

당시 LG는 한화 이글스와 치열한 1위 다툼을 하고 있었다. 하지만 3게임차에 매직넘버는 5. LG가 분명 유리한 상황이었다. 이날 NC전에 승리한다면 우승에 더 가까워지는 상황. 5위 KT를 따라가고 있던 NC에겐 패한다면 멀어질 수밖에 없었다.

당시 NC 구창모와 LG 송승기의 왼손 선발 맞대결.

엎치락 뒤치락 하던 승부가 5,6회 LG가 3점을 뽑으며 5-3으로 앞서나가면서 LG의 분위기로 가는 모양새였다.

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그러나 6회에 기록이 나왔다. 6회말 2사 2,3루에서 함덕주가 박건우 데이비슨 이우성에게 연속 볼넷을 허용해 밀어내기로 2점을 내주며 5-5 동점을 허용했다.

그리고 이날 1군에 올라온 백승현이 올라왔으나 상황이 더 악화됐다. 김휘집에게 밀어내기 볼넷, 서호철에겐 밀어내기 사구로 또 2실점.

5-7, 2사 만루서 이지강이 올라왔는데 김형준에게 스트레이트 볼넷을 내주고는 도태훈에겐 초구에 몸에 맞는 볼로 5-9가 되고 말았다. 5개 볼넷과 2개의 사구로 7연속 4사구로 6연속 밀어내기 실점.

7타자 연속 4사구와 6연속 밀어내기 실점 모두 KBO리그 최초의 신기록이었다. LG 불펜의 어려움을 여실히 드러내는 장면이었다.

LG는 이후에도 좀처럼 승리를 올리지 못하며 마지막까지 한화의 추격을 허용했고, 시즌 최종전이었던 10월 1일 잠실 NC전서 3대7로 또 패하며 한화와 타이 브레이크를 할 수도 있는 위기까지 갔다. 다행히 이날 한화가 SSG에 9회말 역전패를 당하며 LG가 정규리그 우승을 차지하는 행운이 따랐다.

21일 울산 문수야구장에서 열린 NC 다이노스와 한화 이글스의 경기. NC 신민혁이 역투하고 있다. 울산=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2025.05.21/

24일 창원 NC파크에서 열린 KBO리그 NC와 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 NC 구창모. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.24/

LG에겐 창원에서의 마지막 기억이 너무 좋지 않았다.

이번 첫 창원 원정에서 그 기억을 좋은 추억으로 바꿔야 한다.

지난주 KIA에 2승1패, 키움에 2승1패의 위닝시리즈로 올시즌 4승4패의 5할 승부까지 만드는데 성공.

이제 다시 출발선에 선 LG는 6승2패, 공동 2위인 NC와의 승부가 중요해졌다.

선발 로테이션은 송승기-라크란 웰스-요니 치리노스 순이다.

송승기는 1일 잠실 KIA전서 4⅓이닝 4안타 1실점으로 준수한 출발을 했다. 지난해 NC전에선 4경기에 등판해 2승무패 평균자책점 2.66으로 좋았다.

지난 2일 KIA전서 6이닝 7안타 1실점의 퀄리티스타트와 함게 첫 승을 신고했던 웰스는 NC전은 처음이다.

KT와 개막전서 1이닝 6실점, 키움전서 5이닝 4실점의 연이은 부진을 보인 치리노스가 이번엔 자존심을 지킬지 궁금하다. 작년 NC전엔 5차례 등판해 1승2패 평균자책점 4.05로 그리 좋은 편은 아니었다.

NC는 버하겐-신민혁-구창모 순이다. 라일리의 일시 대체 선수로 온 버하겐은 2일 롯데전서 3이닝 3안타 1실점을 기록했다. 신민혁은 1일 롯데전서 5이닝 5안타 2실점을 기록. 작년 6승3패 평균자책점 4.77을 기록한 신민혁인데 LG전 성적이 좋다. 3차례 등판에허 1승 무패 평균자책점 2.04를 기록했다. 상대한 9개 팀 중 평균자책점이 가장 좋다.

개막전 유일한 국내 선발이었던 구창모는 2경기서 2승 무패 평균자책점 0.00의 좋은 모습을 보여주고 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG-키움전. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.5/