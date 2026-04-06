'참가비 전액 무료' KBO, 야구로 통하는 티볼 캠프 참가할 100가족 모집

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[스포츠조선 나유리 기자]KBO가 '2026년 야구로 통하는 티볼캠프'에 참가할 가족을 4월 6일부터 20일 오후 6시까지 모집한다.

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야구로 통하는 티볼캠프는 가족이 함께하는 티볼 체험 기회를 제공함으로써 어린이들의 야구에 대한 흥미와 관심을 키우고 가족 단위 야구팬을 확보하기 위한 프로그램이다.

본 캠프에서는 KBO 레전드와 함께하는 티볼교실, 패밀리 홈런 레이스, 패밀리 티볼 릴레이 및 티볼대회 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

이번 캠프는 5월 30일(토)부터 31일(일)까지 충북 보은 KBO 야구센터에서 1박 2일로 진행되며 초등학생 1명과 보호자 1명으로 이뤄진 100가족이 참여한다. 캠프 참가비는 전액 무료이며, 참가자들에게는 티셔츠와 모자, 티볼용 글러브와 티볼 공이 제공된다.

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참가를 희망하는 가족은 링크를 통해 신청할 수 있으며, KBO는 사연 검토를 통해 구단 당 10가족을 선정하여 개별적으로 안내할 예정이다.

자녀와 함께 야구를 직접 체험하고 특별한 추억을 만들고 싶은 가족이라면 누구나 지원이 가능하다. 모집과 관련된 자세한 사항은 KBO 소셜 미디어 채널 및 KBO 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, KBO는 9월 중 강원도 횡성 KBO 야구센터에서도 100가족을 대상으로 가을 티볼캠프를 진행할 계획이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com