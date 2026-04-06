'재혼' 최정윤 10세 딸, 새아빠에 "아빠"라 불렀다...세 가족 여행에 행복

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 최정윤이 재혼한 남편과 딸을 데리고 또 가족여행을 떠났다.

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5일 최정윤은 "예쁨을 다 담지 못함이 너무 아쉬움. 굿모닝 바다야~"라며 강릉으로 떠난 가족여행을 자랑했다.

지난달에도 최정윤은 세 가족을 동반해 말레이시아 코타키나발루 여행을 떠났다.

얼마 전 재혼을 한 최정윤은 "어떻게 보면 아빠와 함께 가는 첫 여행이다. 이렇게 셋이. 우리 너무너무 재밌게 지내다오자 지우야"라며 설레어 했다.

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최정윤의 남편은 "날씨가 너무 좋다"라며 직접 카메라를 들고 아내 최정윤과 딸 지우를 영상으로 찍었다. 딸 지우 역시 새아빠를 아빠라 부르며 잘 따라 훈훈함을 자아냈다.

한편 최정윤은 2011년 이랜드 그룹 부회장의 장남이자 그룹 이글파이브 출신 윤태준과 결혼, 2016년 슬하에 딸 하나를 뒀지만 2022년 이혼했다.

이후 4년 만인 지난달 12일 5세 연하의 비연예인과 깜짝 재혼 소식을 알렸다.

그는 유튜브 채널에서 "(재혼에는) 나의 의견도 있었지만 우리 아이의 의견이 70%는 차지했다고 본다. 선생님들도 항상 '지우가 매해 너무 밝아지고, 성격도 밝아지고 있다'고 하더라. 엄청 낯을 가렸었다"며 "나의 선택이 너무 잘된 선택이었다고 느낀다. 물론 나의 상황을 욕하는 사람도 분명히 있을 거다"라고 털어놨다.

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또한 남편의 성향에 대해서는 "나와 비슷하다. 보수적인 게 비슷하다. 체육학과 출신이라서 마인드가 비슷하고, 교육방식도 맞는다"고 자랑했다.

shyun@sportschosun.com