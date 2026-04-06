이찬혁♥하지수, 1년째 열애설 재점화…동생 이수현 "제일 사랑스러워" 지지

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[스포츠조선 이지현 기자] 악동뮤지션 멤버 이수현이 오빠 이찬혁의 열애설 상대였던 배우 하지수와 친분을 드러내 눈길을 끌었다.

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하지수는 지난 4일 자신의 SNS에 "Happy fairy, angry fairy.. sleepy fairy, shiny fairy"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 핑크 톤 메이크업과 몽환적인 스타일링으로 '요정' 같은 분위기를 자아냈다. 해당 사진은 악동뮤지션 정규 앨범 '개화' 선공개곡 '소문의 낙원' 뮤직비디오 촬영 당시 모습으로 알려졌다.

이에 이수현은 댓글로 "세상에서 제일 사랑스러운 핑크요정"이라며 애정을 표현했고, 하지수는 하트와 리본 이모티콘으로 화답했다. 여기에 배우 김김보라 역시 "얼굴 구경하는 재미로 지냈다"고 댓글을 남기며 훈훈한 분위기를 더했다.

두 사람의 친분이 공개되며 과거 이찬혁과 하지수의 열애설도 다시 주목받고 있다. 하지수는 지난해 1월 이찬혁과 열애설에 휩싸인 바 있다. 두 사람은 2023년 프로젝트 그룹 이찬혁비디오 첫 앨범 '우산' 작업을 통해 인연을 맺었고, 하지수는 더블 타이틀곡 '춤' 뮤직비디오에 출연했다. 이를 계기로 1년째 열애 중이라는 주장이 제기됐으나, 당시 소속사 YG엔터테인먼트는 "아티스트의 사생활 영역이라 확인이 어렵다"며 선을 그었다.

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이후 하지수는 최근 공개된 '소문의 낙원' 뮤직비디오에도 등장하며 다시 한 번 관심을 모았다.

1995년생인 하지수는 2018년 가수 스텔라 장의 'I Go' 뮤직비디오로 데뷔한 뒤 다양한 뮤직비디오와 광고, 단편영화에 출연하며 활동을 이어오고 있다.

한편 악동뮤지션은 오는 7일 정규 앨범 '개화' 발매를 앞두고 있다. 이는 오랜 기간 몸담았던 YG엔터테인먼트를 떠난 뒤 새롭게 선보이는 앨범으로, 음악적 변화와 행보에 기대가 쏠리고 있다.

olzllovely@sportschosun.com