박은영 셰프, 최초 공개한 ♥예비신랑에 반한 이유 "유일하게 음식 해주겠다고"

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[스포츠조선 이지현 기자] '중식여신'으로 주목받은 박은영 셰프가 결혼 소식을 직접 전하며 축하를 받았다.

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5일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부') 에서는 티파니와 효연이 게스트로 출연한 가운데, 결혼을 주제로 한 대화가 이어졌다. 이 과정에서 박은영 셰프는 "품절녀가 된다. 친정같이 생각하는 '냉부'에서 처음 공개한다"며 "5월에 결혼한다"고 밝혀 현장의 뜨거운 축하를 받았다.

박은영 셰프는 예비 신랑과의 인연에 대해 "소개팅으로 처음 만났고, 오래전에 한 번 만났다가 잘 안 됐는데 시간이 지나 다시 이어졌다"고 설명했다. 이어 "셰프라서 음식을 해달라는 사람이 많은데, 유일하게 본인이 해주겠다고 하는 모습이 좋았다"며 애정을 드러냈다.

예비 신랑은 비연예인으로 직업은 의사로 알려졌다. 박은영은 다음 달 서울 중구 신라호텔에서 결혼식을 올릴 예정이다. 방송에서는 웨딩 화보도 깜짝 공개됐는데, 얼굴이 가려진 예비 신랑은 깔끔한 수트 핏과 든든한 체격으로 시선을 끌었다.

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두 사람의 일상적인 에피소드도 웃음을 안겼다. 박은영은 '냉부해'에서 선보였던 아이돌 커버 댄스를 본 예비 신랑 반응에 대해 "특별한 말은 없고 '가게가 많이 어렵냐'고 하더라"고 밝혔고, 이어 "춤을 격하게 출수록 자기가라도 많이 팔아주겠다며 예약을 많이 잡아준다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

또한 결혼식을 앞두고 최현석에게 축가를 부탁했다는 사실도 공개됐다. 박은영은 "축가가 필요한데 최현석 셰프님이 부르길 원하신다"고 전해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

이날 방송에서 티파니와 효연은 소녀시대의 대표 축가곡 'Kissing You'를 즉석에서 라이브로 선보이며 분위기를 한층 훈훈하게 만들었다.

한편 박은영 셰프는 넷플릭스 '흑백요리사'를 통해 '중식여신'으로 이름을 알린 뒤, '냉장고를 부탁해' 등 다양한 방송에서 활약하며 대중의 사랑을 받고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com