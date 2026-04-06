이범수, 이윤진과 이혼 2달 만 첫 심경 "남사스러운 일로 튀기 싫었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이범수가 이혼 이후의 심경과 홀로서기 일상을 솔직하게 털어놓는다.

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5일 방송된 SBS '미운 우리 새끼' 말미 공개된 예고편에서는 이범수가 새로운 '미운 우리 새끼'로 합류하는 모습이 그려져 눈길을 끌었다.

이범수는 최근 자신의 개인사를 언급하며 "많은 분들이 아시겠지만 2~3년간 아픔이 있었다"고 조심스럽게 입을 열었다. 이어 "슬프고 아프고 남사스러운 일로 튀고 싶지 않았다. 완전히 혼자가 됐다"며 "정말 힘들었다"고 털어놔 안타까움을 자아냈다.

그동안 대중 앞에서 당당한 모습을 보여왔던 그가 이혼 이후의 고독과 상처를 처음으로 솔직하게 드러낸 만큼, 시청자들의 관심이 쏠리고 있다.

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예고편 속 이범수의 일상은 웃음과 짠함을 동시에 안겼다. 컴퓨터 기초 교육을 받는 그는 독수리타법으로 키보드를 두드리며 "세상에서 가장 싫어하는 단어가 로그인"이라고 토로했다.

또 집에서 OTT 서비스를 이용하려다 난관에 부딪힌 그는 지인에게 전화를 걸어 "로그인을 하라고 한다. 제 계정이 뭐냐"고 묻는 모습으로 폭소를 유발했다.

은행에서도 예상치 못한 장면이 펼쳐졌다. 이범수는 "천 원짜리 오만 원어치 달라. 주차비 낼 때 쓰려고 한다"고 요청했고, 직원이 계좌 이체를 권하자 "입금하려면 ATM 가야 하지 않냐"고 반문했다. 이에 모바일 앱으로 가능하다는 설명을 듣고 놀라는 모습은 '디지털 문맹'에 가까운 현실 적응기를 보여주며 웃음을 더했다.

한편 이범수는 2010년 통역사 이윤진과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 지난 2024년 파경 소식을 전했다. 이후 약 2년 만인 지난 2월 법적 절차를 마무리하게 됐다.

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이범수의 소속사 와이원엔터테인먼트는 "이범수가 이혼과 관련된 법적 절차를 원만한 합의를 통해 마무리했다"고 밝히며 "이범수와 이윤진은 충분한 협의를 거쳐 상호 간의 오해를 해소했으며, 앞으로는 부모로서 각자의 자리에서 서로를 존중하고 응원하기로 합의했다"고 설명했다. 또한 자녀들의 안정과 사생활 보호를 위해 추가적 언급이나 추측성 보도 자제를 요청하기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com