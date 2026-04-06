손흥민 깜짝 발언 "기량 떨어지면 국대 내려놓겠다"...LA FC 감독도 작심 발언 "왜 이렇게 쏘니에게 가혹한가, 망상 그만"

뒤돌아보는 손흥민 (빈[오스트리아]=연합뉴스) 최재구 기자 = 31일(현지시간) 오스트리아 빈 에른스트 하펠 스타디움에서 열린 한국 축구 국가대표팀과 오스트리아의 평가전에서 경기에 패한 한국팀의 주장 손흥민이 퇴장하며 경기장을 돌아보고 있다. 2026.4.1 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자] 마르크 도스 산토스 LA FC 감독이 손흥민을 적극적으로 보호하기 위해서 목소리를 높였다.

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LA FC는 5일 오전 10시 30분(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 올랜도 시시티와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 6라운드 경기에서 6대0 대승을 거뒀다. 이로써 LA FC는 개막 후 리그 6경기 무패와 연속 클린시트를 달성했다.

손흥민은 이날 전반전에만 4도움을 기록하면서 LA FC 이적 후 최고의 경기 중 하나를 만들었다. 최근 불거졌던 경기력 하락 논란을 경기장에서 완전히 지워버린 미친 활약이었다. 전반전 동안 4도움을 기록한 선수는 MLS 역사상 손흥민이 최초다.

경기 후 도스 산토스 감독은 "저에게 오늘 경기 최고의 선수는 손흥민이었다. 골 관여도가 엄청났다. 4개의 도움을 기록했을 뿐만 아니라, 첫 번째 골 상황에서도 거의 어시스트나 다름없는 기여를 했다. 이는 팀 전체의 유기적인 움직임 덕분이기도 하다"며 손흥민을 칭찬을 시작했다.

최근 손흥민은 LA FC와 국가대표팀에서 득점을 터트리지 못하면서 '에이정 커브' 논란이 생기기도 했다. 이에 손흥민은 3월 A매치 후 "어느 순간 내가 기량이 떨어지고 내려놔야 할 땐 냉정하게 내려놓겠다"며 강하게 말할 정도였다.

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도스 산토스 감독 역시 강하게 반박했다. "가끔 사람들이 손흥민에게 너무 가혹하다는 생각이 든다. 골을 넣어야 한다는 압박을 준다. 하지만 손흥민은 우리 팀에 정말 놀라운 존재다. 매번 골을 넣을 필요는 없다. 팀을 돕는 것이 우선이고, 그는 지금 그 역할을 완벽히 해내고 있다"며 손흥민의 활약에 만족하고 있다고 답변했다.

도스 산토스 감독은 계속해서 "저는 손흥민을 다른 시각으로 본다. 오늘 그가 경기에 깊이 관여하고 헌신하며, 시작부터 상대를 강하게 압박하는 그 강렬한 에너지를 봤다. 전반전 5골에 모두 관여했는데 여기서 뭘 더 바랄 수 있겠는가? 손흥민이 매 경기 나타나서 5골씩 넣을 거라고 생각한다면 그건 망상이다. 리그를 모르고 축구를 모르는 소리죠. 이 리그는 쉽지 않고 손흥민은 정말 많이 헌신한다. 저는 그를 전적으로 신뢰한다"고 했다.

손흥민의 몸상태에 대해선 "전반전 퍼포먼스는 정말 야수 같았다. 피지컬 상태도 아주 좋아 보여요. 런던에서 비행기를 타고 돌아오자마자 경기에 뛰고 싶어 하더라. 제가 미리 손흥민에게 말했다. 결과에 상관없이 55분이나 60분쯤에 교체해 줄 거라고요. 손흥민이 너무 좋은 사람이고 훌륭한 팀 동료라 저도 정말 기쁘다"며 극찬을 아끼지 않았다.

도스 산토스 감독은 손흥민이 보여준 4도움에 대해서도 크게 놀라지 않았다. 매일 보는 게 그런 모습이기 때문이었다. "여러분은 경기만 보지만 저는 매일 훈련 세션에 함께하니까요. 훈련장에서 손흥민이 보여주는 어시스트와 좁은 틈을 찌르는 패스들을 보면 저조차 그에게 많은 걸 배운다. 가끔은 '저 코스로 패스가 가능할까?' 싶은 공을 훈련 때 찔러 넣습니다. 그럴 때면 저 스스로에게 묻죠. '도대체 저 길을 어떻게 본 거지?'라고요. 그래서 오늘 그가 보여준 모습은 저에게는 평소 훈련장에서 늘 보던 익숙한 모습이었다. 여러분은 경기 때만 보시니 놀라울 수 있겠지만 제게는 일상적인 일이었죠. 전반에 4도움을 기록한 줄은 몰랐는데 정말 인상적"이라고 설명했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com