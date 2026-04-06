송지은, '휠체어 내조'에 감동...♥박위 번쩍 들었다 "함께라면 어디든"

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[스포츠조선 김수현기자] 하반신 마비를 겪는 남편 박위를 위해 아내 송지은이 무거운 휠체어를 번쩍 들어 올리며 찐 내조를 보여줬다.

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5일 박위는 "지은이야의 휠체어 스킬"이라며 아내 송지은의 휠체어 다루는 스킬을 자랑했다.

송지은은 남편 박위와 함께하기 위해 무거운 그의 휠체어를 낑낑대면서도 들어올리고 남편을 살뜰히 챙겼다.

박위는 "휠체어 부부, 커플 데이트 꿀팁 대방출"이라며 아내를 자랑했다.

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예쁘게 단장 후 남편의 립밤까지 발라준 송지은은 커플 사진을 찍으며 알콩달콩 신혼을 자랑했다.

나날이 늘어가는 송지은의 휠체어 스킬을 자랑하는 남편 박위. 송지은은 "함께라면 어디든 갈 수 있어"라며 무한 애정을 드러냈다.

한편 박위는 지난 2024년 그룹 시크릿 출신 가수 송지은과 결혼했다.

박위는 지난 2014년 건물 추락 사고 후 전신마비를 겪고 있는 유튜버로, 재활을 통해 상체를 사용할 수 있는 등 몸이 회복돼 긍정의 아이콘으로 주목받고 있다.

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또한 송지은은 자녀 계획에 대해 밝힌 바 있다. 그는 "자녀 계획이 있다"면서 "저희는 아이를 너무 사랑하고, 아이를 키우면서 느낄 수 있는 행복과 사랑이 이 세상에 태어나서 느껴보지 못한 감정일 것 같다. '우리가 아이를 꼭 낳아서 행복한 가정을 만들어줘야겠다'는 생각을 한다"고 전했다. 이어 "시기나 이런 건 구체적으로 계획하진 않았지만 2세 계획은 있다"고 강조했다.

shyun@sportschosun.com