'KKKKKKKKKK' 괴물 앞에서 꼼짝 못하네, 한화 이겼다! 상위권 맹추격[인천 리뷰]

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 한화 류현진. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.07/

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[인천=스포츠조선 나유리 기자]한화 이글스가 류현진의 호투를 앞세워 주중 첫 경기를 기분 좋게 시작했다.

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한화는 7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 맞대결에서 6대2로 승리했다. 이날 승리로 한화는 시즌 개막 후 5승4패를 기록하게 되며 상위권 맹추격에 나섰다. 반면 SSG는 5연승에 도전했지만 아쉽게 실패했다.

한화 선발 라인업=오재원(중견수)-페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-강백호(지명타자)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 선발투수 류현진

SSG 선발 라인업=박성한(유격수)-에레디아(좌익수)-최정(3루수)-김재환(지명타자)-고명준(1루수)-최지훈(중견수)-안상현(2루수)-김성욱(우익수)-이지영(포수) 선발투수 타케다

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한화가 1회부터 SSG 선발 투수 타케다 쇼타를 흔들었다. 1아웃 후 요나단 페라자가 중견수 방면 2루타를 치고 출루했고, 이후 문현빈이 2루수 키를 넘기는 적시타를 기록하면서 2루에 있던 페라자가 홈까지 들어왔다. 한화의 1-0 리드.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 1회초 1사 2루. 1타점 적시타 날린 한화 문현빈. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.07/

SSG가 1회말 반격에 나섰다. 최정의 홈런이 터졌다. 선두타자 박성한의 스트레이트 볼넷 출루 이후 1사 주자 1루 상황에서 최정이 류현진을 상대로 좌월 투런 홈런을 쏘아올렸다. 한화는 순식간에 1-2로 역전을 당했다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 3회초 2사 만루. 2타점 적시타 날린 한화 하주석. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.07/

하지만 한화는 3회초 빅찬스를 살렸다. 타케다의 제구가 와르르 무너지면서 연속 볼넷을 허용했다. 오재원~페라자~문현빈까지 1,2,3번 타자들이 전부 볼넷을 골라나가며 베이스를 꽉 채웠다. 무사 만루에서 4번타자 노시환도 4연속 볼을 골라내면서 스트레이트 볼넷으로 밀어내기 1득점에 성공했다.

강백호와 채은성이 연속 뜬공으로 물러났지만, 2사 후 하주석이 쐐기타를 날렸다. 하주석이 중견수 방면 적시타를 기록하면서 주자 2명이 홈을 밟았다. 3회초 3득점을 올린 한화가 다시 4-2로 앞서기 시작했다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 류현진. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.07/

이후 팽팽한 투수전이 펼쳐졌다. 한화 선발 투수 류현진은 이날 6이닝 동안 93구를 던지면서 4안타(1홈런) 10탈삼진 2볼넷 2실점으로 호투를 펼쳤다. 류현진이 한 경기에서 10개 이상 탈삼진을 잡은 경기는 2012년 10월 4일 한밭 넥센 히어로즈전(10이닝 12탈삼진) 이후 14년만이다. 9이닝 기준으로는 2012년 7월 24일 한밭 롯데 자이언츠전(9이닝 10탈삼진)이 마지막이었다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 8회 박성한이 파울플라이 아웃을 당했다. 9회초 1타점 적시타 날린 한화 강백호. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.07/

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한화는 이후 좀처럼 추가점을 내지 못했다. 6회초 2사 만루 찬스에서 후속타가 불발됐고, 2점의 리드가 이어졌다.

마지막 9회초. 드디어 추가점이 터졌다. 한화는 1사 후 문현빈의 볼넷 출루, 노시환의 몸에 맞는 볼로 만들어진 주자 1,2루 찬스에서 강백호의 타구가 1루수 옆으로 빠져나가는 적시타가 되면서 2루 주자가 득점했다. 이어 채은성의 내야 땅볼때 3루주자 노시환까지 홈으로 들어오면서 6-2로 더 멀리 달아났다. 사실상 승리에 쐐기를 박은 점수였다.

인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com