'다산의 여왕' 김지선, 가슴 성형 최초 고백 "4남매 모유 수유 끝내고 수술"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 코미디언 김지선이 가슴 수술한 사실을 고백했다.

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7일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '김지선 오자마자 가슴 이야기만 1시간 하고 감 (성형 최초공개)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 코미디언 김지선이 게스트로 출연했다.

이날 김지선은 네 자녀 모두에게 모유 수유를 했다고 밝히며 "모유 수유 홍보대사였다"고 말했다. 이어 "4명을 다 먹였으니까 모유가 찼을 때는 가슴에 아기 궁둥이가 있었다. 내가 봐도 뿌듯했다. 남편도 항상 임신했으면 좋겠다고 하기도 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

하지만 모유 수유를 끝낸 뒤 변화가 찾아왔다는 그는 "모유 수유 완전히 끝내면 유선이 발달이 안 되니까 애들이 얼마나 조숙하고 겸손한지 기지개 켜면 브래지어도 같이 올라가서 너무 불편했다"고 털어놨다.

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결국 가슴 성형을 결심했다는 김지선은 "처음으로 커밍아웃하는데 넷째 낳고 나서 가슴 수술을 했다. 모든 생활이 너무 불편해서 했다"고 고백했다. 그러면서 "남편이 수술 소식을 듣고 와서는 '이왕 하는 거 크게 해'라고 했다. 간호사는 못 듣는 척하고 있었고, 나는 '선생님이 어련히 알아서 해줄까 봐'라고 했다"며 "그러고 나서 우리 회사 직원이 왔는데 옆에 있던 차트를 보더니 막 웃었다. 아까 간호사가 '남편은 크게 하시기를 원함'이라고 적은 거다"라고 말해 폭소케 했다.

또한 김지선은 시댁 반응에 대해 "시댁 쪽은 부끄러움이 없다. 아기 낳을 때도 우리 시어머니가 분만하는데 와서 '나왔다! 머리 보인다! 힘줘라!' 다 중계하셔서 간호사가 조금만 조용히 해달라고 했을 정도"라고 전했다.

이어 "가슴 수술하고 나니까 어머니께서 시누이랑 오시더니 '한 번만 보자. 목욕탕도 같이 가는 사이인데 어떠냐'고 해서 보여드렸다. 그러니까 '너무 예쁘게 잘 됐다'고 하시더니 시누이에게도 하라고 권하시더라"고 말해 웃음을 더했다.