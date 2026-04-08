회장님! 자주 와주세요…'허슬두 제대로 보여줬다' 두산, 키움에 전날 패배 설욕 [잠실 리뷰]

사진제공=두산 베어스

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 회장님 앞에서 두산 베어스가 제대로 실력 발휘를 했다.

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두산은 8일 서울 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 홈 경기에서 7대3으로 승리했다. 두산은 시즌 3승(1무 6패) 째를 수확했다. 키움은 시즌 10패(3승) 째를 당했다.

이날 잠실야구장에는 박정원 두산 그룹 회장이 방문했다. 남다른 야구 열정을 가지고 있는 박 회장은 올 시즌 처음으로 잠실구장을 찾아 경기를 지켜봤다.

두산 타선은 찬스에서 강한 모습을 보여주면서 이날 경기를 잡았다.

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이날 두산은 박찬호(유격수)-정수빈(중견수)-박준순(2루수)-양의지(지명타자)-다즈 카메론(우익수)-김민석(좌익수)-강승호(1루수)-윤준호(포수)-박지훈(3루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

키움은 트렌턴 브룩스(1루수)-안치홍(지명타자)-이주형(중견수)-최주환(3루수)-박찬혁(우익수)-박주홍(좌익수)-어준서(유격수)-김재현(포수)-박한결(2루수)이 선발 출전했다.

1회말부터 두산 타선이 터졌다. 선두타자 박찬호가 안타를 치고 나갔고, 정수빈이 희생번트를 성공시켰다. 이어 박준순과 양의지의 연속 적시타로 2-0 리드를 잡았다.

2회말에는 2사 후 박지훈이 몸 맞는 공으로 나간 뒤 도루와 상대 실책으로 3루까지 밟았다. 후속타가 이어지지 않으면서 득점으로는 이어지지 않았다.

사진제공=두산 베어스

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4회말 두산은 추가점을 냈다. 1사 후 김민석이 상대 실책으로 출루했고, 폭투로 2루를 밟았다. 이후 강승호의 안타 때 다시 한 번 키움 수비 실책이 겹치면서 김민석이 홈까지 들어왔다. 이번에도 적극적으로 베이스러닝을 하면서 득점으로 이어갈 수 있다. 강승호가 3루에 위치한 가운데 윤준호가 우익수 방면으로 타구를 날리면서 희생플라이로 됐다. 점수는 4-0으로 벌어졌다.

5회말에는 박찬호와 정수빈의 연속 볼넷. 박준순의 땅볼로 1사 1,3루가 된 가운데 양의지의 희생플라이로 5-0으로 달아났다.

7회말 두산이 다시 한 번 찬스를 살렸다. 박준순의 2루타와 양의지의 볼넷, 카메론의 몸 맞는 공으로 만루가 됐고 폭투와 김민석의 적시타로 7-0으로 사실상 승부에 쐐기를 박았다.

8회초 키움도 반격에 나섰다. 선두타자 이주형의 3루타와 최주환의 적시타가 터졌다. 이후 이형종의 투런 홈런으로 3-7로 따라갔다.

9회초 키움은 선두타자 박한결이 내야안타로 출루에 성공했다. 브룩스의 땅볼로 1사 1루. 안치홍과 이주형이 연속 볼넷을 골라내며 만루가 됐다. 그러나 후속타가 이어지지 않았고, 결국 마지막 추격 기회를 허무하게 날렸다.

사진제공=두산 베어스

두산은 최민석이 5⅔이닝 무실점으로 호투를 하면서 시즌 첫 승을 챙겼다. 이어 이병헌(1이닝 무실점)-박신지(1⅔이닝 3실점)-김택연(1이닝 무실점)이 차례로 올라왔다.

키움은 정세영이 4이닝 5실점(3자책)을 기록한 가운데 오석주(2이닝 무실점)-전준표(0이닝 2실점)-이준우(1이닝 무실점)-정다훈(1이닝 무실점)이 차례로 등판했다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com