"승리조로 쓰려 했는데…부상도 실력" 염갈량의 장탄식...153㎞ 파이어볼러 햄스트링 손상→2주 이탈

3일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 경기. 투구하는 LG 배재준. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.03/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]'신흥 필승조'로 발돋움 하려던 LG 트윈스 파이어볼러 배재준이 예기치 못한 부상에 발목을 잡혔다. 마운드에서 미끄러져 햄스트링을 다쳤다.

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승리조 진입을 눈앞에 둔 시점이라 본인과 팀 모두에게 뼈아픈 공백이 될 전망이다.

LG 염경엽 감독 11일 서울 잠실야구장에서 열리는 2026 신한 SOL Bank KBO 리그 SSG 랜더스와의 경기를 앞두고 "배재준이 초음파 검진 결과 좌측 허벅지 햄스트링 미세 손상 진단을 받았다"고 밝혔다. "1㎝도 안되는 아주 미세한 손상이지만 최소 2주는 쉬어야 할 것 같다"고 아쉬워 했다. 회복과 재활을 위해 최소 2주간의 전력 이탈이 불가피해졌다.

배재준은 전날(10일) SSG전에서 팀이 9-1로 크게 앞선 7회초 구원 등판했다.

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2사 2루에서 김재환에게 적시타를 허용하며 실점한 뒤 후속 타자 고명준과의 승부 도중 돌연 통증을 호소했다. 투구 도중 마운드에서 중심을 잃으며 허벅지 쪽에 무리가 간 것. 결국 배재준은 이정용에게 마운드를 넘기고 급히 내려갔다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG-키움전. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.5/

염경엽 감독은 부상 과정에 대해 아쉬움을 감추지 못했다.

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염 감독은 "마운드가 미끄러우면 다져달라고 하면 되지…"라며 안타까운 마음을 전했다. 염 감독은 배재준을 향후 '승리조' 활용을 염두에 두고 있었다. 그만큼 한참 좋을 때 닥진 날벼락 같은 소식이다.

염 감독은 "한창 좋을 때라 이제 승리조로 붙여볼까 생각 중이었는데, 본인에게 온 좋은 기회를 발로 걷어찬 셈이 됐다"며 "작년 5월에도 페이스가 올라오다 옆구리 부상으로 한 달을 쉬었는데, 이런 상황이 반복되는 게 아쉽다"고 덧붙였다. "부상도 실력"이라며 철저한 자기관리의 필요성을 언급했다.

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이날 경기 전까지 배재준은 올 시즌 5경기에서 1승 무패 평균자책점 1.59로 LG 불펜의 소금 같은 역할을 해왔다. 멀티 이닝 소화에, 원포인트 등판까지 마다하지 않으며 궂은일을 도맡아 왔다.